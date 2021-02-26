Я привит от COVID-19. Студенты АлтГТУ разработали символ вакцинации от коронавируса

Студенты института архитектуры и дизайна АлтГТУ приняли участие в социальном проекте: разработали дизайн нагрудных значков для вакцинации граждан. Инициатором проекта выступило Министерство здравоохранения Алтайского края.

Ведомство и ранее успешно сотрудничало со студентами АлтГТУ. Разработанный ими брендбук "Открытая регистратура" уже четыре года активно используют во всех поликлиниках края, делая их не только узнаваемыми, но и стимулирующими к переходу на пациентоориентированную модель работы.

"Студентам предложили принять участие в социальном проекте и разработать дизайн нагрудных значков привившимся гражданам от коронавирусной инфекции под лозунгом "Я привит от COVID-19! А ты?" – рассказывают в институте архитектуры и дизайна АлтГТУ. – Участниками проекта стали студенты-дизайнеры третьего курса разных групп и направлений подготовки. Проектирование шло вне рамок учебного процесса. Включились инициативные молодые люди".

Чтобы выбрать лучшие эскизные проекты, был организован конкурс среди студентов, разработчиков эскизов нагрудного значка. В Министерство здравоохранения было представлено три лучших проекта.

Эксперты Министерства здравоохранения края выбрали проект значка студенток группы ДАС-81 Анастасии Хомяковой и Ангелины Распопиной, который и будут вручать участникам прививочной кампании.