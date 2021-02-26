Весна, ты где? 1 марта Алтайский край накроют метели и снегопады

Погода в первый день весны 2021 года в Алтайском крае будет совсем не весенней. В регионе ожидаются неблагоприятные метеоусловия: сильный снег и метели, рассказали amic.ru в алтайском Гидрометцентре.

Непогода начнется еще вечером 28 февраля, уточнили в ведомстве. Алтайский край попадет под влияние атмосферных фронтов североатлантического циклона. Он принесет с собой снегопады, местами – сильные, объяснили в ЦГМС. По югу края 1 марта пройдет мокрый снег с дождем.

Вместе со снегопадом на Алтай 1 марта придут и метели. По данным регионального Гидрометцентра, ветер усилится до 13-18 м/с, местами – с порывами до 19-24 м/с.

В ведомстве предупреждают: из-за непогоды на дорогах будут сильная гололедица, налипание мокрого снега и снежные заносы.

Зато в регионе станет теплее. Уже в течение ночи с 28 февраля на 1 марта температура начнет повышаться. Днем в понедельник она будет колебаться от 0 до -5 градусов. В южных районах края будет еще теплее – от +1 до +6 градусов.