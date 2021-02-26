Алтайская легкоатлетка завоевала бронзу на молодежном первенстве России

Алтайская легкоатлетка стала призером молодежного первенства России. Соревнования среди спортсменов до 23-х лет прошли с 23 по 25 февраля в Кирове.

В заключительный день турнира Екатерина Уткина завоевала бронзу в прыжках в высоту. Она показала результат 184 сантиметра. Это личный рекорд 18-летней воспитанницы Шипуновской спортшколы. Чемпионкой стала Екатерина Качанова из Санкт-Петербурга. Она преодолела планку на высоте 194 сантиметра. Второе место с результатом 192 сантиметра заняла Надежда Андрюхина, представляющая Краснодарский край и Брянскую область.

Ранее алтайские легкоатлеты завоевали в Кирове две медали. Золото в беге на 400 метров выиграла барнаульская спортсменка Полина Миллер. Серебряным призером на этой же дистанции стал еще один барнаулец – Савелий Савлуков.