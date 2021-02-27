Ночной футбол, новинки кино и музыкальный вечер. Как провести последние выходные этой зимы

Последние выходные зимы нужно провести так, чтобы запомнить надолго. И сделать это вполне возможно. В Барнауле для жителей и гостей города приготовили множество развлечений: ночной футбол, катания на беговых лыжах и множество интересных фильмов. Выбор за вами. А чтобы вы не пропустили что-нибудь интересное, amic.ru подготовил обзор мероприятий этих выходных.
"Пугало"
Рейтинг "Кинопоиска" 7.3 (драма)
Режиссер: Дмитрий Давыдов (Россия)
В ролях: Валентина Романова-Чыскыырай, Анатолий Стручков, Артур Захаров, Анилена Гурьева и др.
Возрастная категория: 16+
Фильм рассказывает об отшельнице знахарке, которую ненавидят взрослые и боятся дети. Однако если случилась беда, она – единственный шанс на спасение. Мрачная тайна, сокрытая в прошлом, заставляет ее помогать людям снова и снова. Женщина обладает даром, который для нее стал проклятием. Фильм является премьерой этой недели.
"Том и Джерри"
Рейтинг "Кинопоиска" 6.1 (приключенческая комедия)
Режиссер: Тим Стори (США)
В ролях: Хлоя Морец, Майкл Пенья, Джордан Болджер, Роб Делани, Паллави Шарда и др.
Возрастная категория: 6+
Кинолента рассказывает историю о девушке Кайле, работающей в престижном отеле. В нем же обитает мышонок Джерри, который рискует нарушить ход дорогой свадьбы. Кайла нанимает уличного кота Тома, чтобы разобраться с наглым грызуном. Но решить эту проблему оказывается не так-то просто. Фильм является премьерой этой недели.
"Батя"
Рейтинг "Кинопоиска" 7.4 (комедия)
Режиссер: Дмитрий Ефимович (Россия)
В ролях: Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова и др.
Возрастная категория: 16+
Это история о встрече взрослого героя со своим Батей – суровым русским мужиком, который стал отцом на заре девяностых и воспитывал своего сына так, как это делали все советские люди.
"Конек-Горбунок"
Рейтинг "Кинопоиска" 6.2 (фэнтези, комедия)
Режиссер: Олег Погодин (Россия)
В ролях: Антон Шагин, Павел Деревянко, Михаил Ефремов, Паулина Андреева и др.
Возрастная категория: 6+
Лента об увлекательных приключениях Ивана-дурака и его верного друга Конька-Горбунка, снята по мотивам знаменитой сказки Петра Ершова. Примечательно, что произведение было написано более 200 лет назад. Фильм обещает понравиться и детям, и взрослым.
"Андрей Гугнин. Симфонические вечера"
28 февраля в 17:00
Филармония Алтайского края
Возрастная категория: 6+
Андрей Гугнин быстро завоевал международное признание благодаря своей виртуозной и чувственной игре на фортепиано. В 2014 году музыкант удостоился Золотой медали и Приза зрительских симпатий на Международном конкурсе пианистов им. Джины Бахауэр, в 2016 году стал победителем престижного Международного конкурса пианистов в Сиднее. На этих выходных барнаульцы смогут лично оценить талант пианиста.
"Дочери Тевье"
27 февраля в 17:00
Музыкальный театр
Возрастная категория: 12+
Главный герой мюзикла "Дочери Тевье" – еврейский крестьянин. Всю жизнь он трудился, сберегал традиции своего народа, растил детей. Времена меняются, и его дочки в поисках мужей в той или иной степени нарушают традиции, с чем Тевье никак не может смириться. Спектакль наполнен юмором и колоритными сценами из жизни сельчан деревни Анатовки, где с давних пор жили русские, украинцы и евреи.
"Последняя любовь"
27 февраля в 17:30
Театр драмы им. Шукшина
Возрастная категория: 12+
Спектакль расскажет ироничную историю об одиноком миллионере Гарри Бендинере, который давно живет воспоминаниями о прошлом. По его мнению, самое лучшее, что с ним могло произойти, уже давно произошло. Гарри с истинно еврейским юмором преодолевает невзгоды случившейся с ним старости, уже не ожидая никаких перемен. Однако судьба преподносит ему сюрприз – знакомство с новой соседкой по лестничной клетке.
Выставка "Чувствую отчизну – вечный Алтай"
Музей истории литературы, искусства и культуры Алтая
Работает до 28 марта
Возрастная категория: 0+
Основу экспозиции работ Геннадия Буркова составляют пастельные и акварельные пейзажи, выставка также дополнена книжной графикой. Художник работает в разных техниках: офорт, литография, карандаш, уголь, сангина, акварель. В пейзажах автора с особой силой раскрывается блестящее владение рисунком, умение изобразить главное в окружающей его среде, поэтическое восприятие природы.
Ночной футбол
СК "Темп" (проезд 1-й Балтийский, 9)
С 24:00 до 07:00 (в ночь с субботы на воскресенье)
У футболистов краевой столицы теперь еще больше возможностей заняться любимым спортом. Те, кто не успели сделать этого на неделе, ну или те, кому не спится, могут поиграть в футбол в ночь с 27 на 28 февраля. Только не забудьте забронировать зал заранее (телефон: 50-61-40).
Катание на коньках. Бесплатно
Каток "Клевченя" (Бульвар 9 Января, 29А)
27 февраля с 16:00 до 21:00
В эти выходные все желающие смогут провести свободное время активно и на свежем воздухе – на катке! Барнаульцам предлагается посетить стадион "Клечевня" в субботу с 16:00 до 21:00. Администрация стадиона напоминает, что сеанс катания на коньках является бесплатным только при наличии собственного инвентаря.
Ходьба на лыжах. Бесплатно
Парки:
"Юбилейный" (Ленинский район)
"Изумрудный" (пр. Комсомольский, 128)
им. Ленина (Индустриальный район)
Для посещения также открыта Трасса здоровья (Змеиногорский тракт, 36)
Активных горожан по-прежнему ждут в парках краевой столицы. Поправить здоровье лыжным бегом или просто провести время с родными – решать вам.
Комментарии