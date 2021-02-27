Ночной футбол, новинки кино и музыкальный вечер. Как провести последние выходные этой зимы

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"Пугало"

Рейтинг "Кинопоиска" 7.3 (драма)

Режиссер: Дмитрий Давыдов (Россия)

В ролях: Валентина Романова-Чыскыырай, Анатолий Стручков, Артур Захаров, Анилена Гурьева и др.

Возрастная категория: 16+

Фильм рассказывает об отшельнице знахарке, которую ненавидят взрослые и боятся дети. Однако если случилась беда, она – единственный шанс на спасение. Мрачная тайна, сокрытая в прошлом, заставляет ее помогать людям снова и снова. Женщина обладает даром, который для нее стал проклятием. Фильм является премьерой этой недели.

"Том и Джерри"

Рейтинг "Кинопоиска" 6.1 (приключенческая комедия)

Режиссер: Тим Стори (США)

В ролях: Хлоя Морец, Майкл Пенья, Джордан Болджер, Роб Делани, Паллави Шарда и др.

Возрастная категория: 6+

Кинолента рассказывает историю о девушке Кайле, работающей в престижном отеле. В нем же обитает мышонок Джерри, который рискует нарушить ход дорогой свадьбы. Кайла нанимает уличного кота Тома, чтобы разобраться с наглым грызуном. Но решить эту проблему оказывается не так-то просто. Фильм является премьерой этой недели.

"Батя"

Рейтинг "Кинопоиска" 7.4 (комедия)

Режиссер: Дмитрий Ефимович (Россия)

В ролях: Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова и др.

Возрастная категория: 16+

Это история о встрече взрослого героя со своим Батей – суровым русским мужиком, который стал отцом на заре девяностых и воспитывал своего сына так, как это делали все советские люди.

"Конек-Горбунок"

Рейтинг "Кинопоиска" 6.2 (фэнтези, комедия)

Режиссер: Олег Погодин (Россия)

В ролях: Антон Шагин, Павел Деревянко, Михаил Ефремов, Паулина Андреева и др.

Возрастная категория: 6+

Лента об увлекательных приключениях Ивана-дурака и его верного друга Конька-Горбунка, снята по мотивам знаменитой сказки Петра Ершова. Примечательно, что произведение было написано более 200 лет назад. Фильм обещает понравиться и детям, и взрослым.