Томенко назвал прирост смертности в Алтайском крае трагическим итогом ушедшего года

Прирост смертности в Алтайском крае является трагическим итогом 2020 года, заявил губернатор Виктор Томенко на заседании коллегии региональной прокуратуры.
"Мы будем, конечно, говорить о том, насколько полный был объем тех действий, которые предпринимала система здравоохранения, органы надзора, Роспотребнадзора, в первую очередь, насколько эффективно сработали меры ограничений. Тем не менее это очень тяжелый результат. Эта утрата наших с вами земляков. И он, к сожалению, стал результатом этого года, о котором обязательно нужно сказать", – отметил политик, добавив, что жесткие меры, предпринятые для минимизации последствий пандемии, были не напрасны.
Ранее сообщалось, что за прошедший год в крае умерло 37,8 тысячи человек. Это на 5 тысяч (15,4%) больше, чем в 2019 году. При этом в среднем по стране прирост смертности составил 18%.
Кроме того, в большинстве регионов (в том числе и в Алтайском крае) в 2020 году также произошло снижение рождаемости. Это наряду с ростом смертности привело к росту естественной убыли населения в большинстве субъектов Федерации.
Комментарии
Трагический итог, и все, а сколько еще умрут после прививки, вы не думаете. Это все скроется сколько умрут людей. Чтобы панику не поднимать .
Может губернатору стоит проверить работу министра здравоохранения, забыв на время дружеские отношения? Или столько совести уже не наскрести по всем сусекам?
Сколько людей свалили из края? Почему рождаемость снизилась более чем в два раза? Это куда хуже ковида.
26.02.2021 14:50
- гость -
"В регионе родилось на 5% детей меньше, чем в 2019 году."
15:03, а теперь сравни с 2013
Трагический исход результатов деятельности здравоохранения
просто те. кто рожал за мат капитал- нарожались... сейчас пришло время рожать тем. кто родился в 90-е , а их так мало. Да и рожать они сейчас не торопятся)
26.02.2021 15:22
- гость -
Да и рожать они сейчас не торопятся)
А смысл? Эфемерная мысль : - "Оставить после себя!?"
В 90 был один ритуальный зал на Короленко. А сегодня более десяти. Причем 2020 год.
Трагическим , было решение лишить население плановых медицинских услуг.
Про вторую волну знали, готовиться не хотели,даже антибиотиками не запаслись в достаточном количестве. Вместо того, чтобы развернуть новый ковидный госпиталь, закрыли все учреждения и платникам работать запретили.
Кто автор сей идеи? можете наградить его медалькой.
"жесткие меры, предпринятые для минимизации последствий пандемии, были не напрасны". Ну да, куда уж еще жестче... Закрыли больницы, люди не могли не только просто обратиться, но и плановое лечение пройти не могли! Вот и перешло у некоторых людей, заболевание в хроническое. А организм с ослабленным иммунитетом и есть лакомая добыча вируса. Сейчас просто пожинаем плоды "жестких мер" наших чиновников, которыми они так гордятся.
26.02.2021 15:22
- гость -
просто те. кто рожал за мат капитал- нарожались... сейчас пришло время рожать тем. кто родился в 90-е , а их так мало.
Те, кто пишет про низкую рождаемость этого не поймут. По их мнению, все вокруг должны строгать детей, как конвейер, но только не они.
Сегодняшние представители власти умеют в любой ситуации похвалить себя за хорошую работу, какими бы ни были результаты. Принцип примерно такой же как и с деньгами - приватизация прибыли и национализация затрат, только тут так - во всем плохом, что произошло виноваты не мы, зато всё хорошее произошло исключительно благодаря нашей слаженной, эффективной работе. Путинизм во всей красе.
Исходя из озвученных цифр, средняя продолжительность жизни в АК совсем не та, которую озвучивают федеральные власти. Эта цифра считается легко, но на данный период, т.е., если ничего не изменится (не улучшится и не ухудшится), то средняя продолжительность будет составлять в последующие годы 62 года. 230000/37000
Прирост смертей в АК не трагический итог 2020 года, а трагический итог результатов состояния здравоохранения. 2020 год -- это лакмусовая бумажка для медицины в АК. Да и 2021г не лучше - количество заразивщихся вроде как падает, а количество смертей стабильно.
а правда что 5.02.21 президент РФ передал власть в регионы ?-т.е. теперь наш В.П.Томенко гарант Конституции Рф в АК ?
может с Попова спросить?
Испавление 26.02.2021 15:56
- гость - 2300000/37000