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Томенко назвал прирост смертности в Алтайском крае трагическим итогом ушедшего года

, ИА "Амител"
По словам губернатора, жесткие меры, предпринятые для минимизации последствий пандемии, были не напрасны
Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Прирост смертности в Алтайском крае является трагическим итогом 2020 года, заявил губернатор Виктор Томенко на заседании коллегии региональной прокуратуры.

"Мы будем, конечно, говорить о том, насколько полный был объем тех действий, которые предпринимала система здравоохранения, органы надзора, Роспотребнадзора, в первую очередь, насколько эффективно сработали меры ограничений. Тем не менее это очень тяжелый результат. Эта утрата наших с вами земляков. И он, к сожалению, стал результатом этого года, о котором обязательно нужно сказать", – отметил политик, добавив, что жесткие меры, предпринятые для минимизации последствий пандемии, были не напрасны.

Ранее сообщалось, что за прошедший год в крае умерло 37,8 тысячи человек. Это на 5 тысяч (15,4%) больше, чем в 2019 году. При этом в среднем по стране прирост смертности составил 18%.

Кроме того, в большинстве регионов (в том числе и в Алтайском крае) в 2020 году также произошло снижение рождаемости. Это наряду с ростом смертности привело к росту естественной убыли населения в большинстве субъектов Федерации.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

26.02.2021 14:48
- гость -

Трагический итог, и все, а сколько еще умрут после прививки, вы не думаете. Это все скроется сколько умрут людей. Чтобы панику не поднимать .

26.02.2021 14:50
- гость -

Может губернатору стоит проверить работу министра здравоохранения, забыв на время дружеские отношения? Или столько совести уже не наскрести по всем сусекам?

26.02.2021 14:50
- гость -

Сколько людей свалили из края? Почему рождаемость снизилась более чем в два раза? Это куда хуже ковида.

26.02.2021 15:03
- гость -

26.02.2021 14:50
- гость -

"В регионе родилось на 5% детей меньше, чем в 2019 году."

26.02.2021 15:16
- гость -

15:03, а теперь сравни с 2013

26.02.2021 15:17
Гость*

Трагический исход результатов деятельности здравоохранения

26.02.2021 15:22
- гость -

просто те. кто рожал за мат капитал- нарожались... сейчас пришло время рожать тем. кто родился в 90-е , а их так мало. Да и рожать они сейчас не торопятся)

26.02.2021 15:25
- гость -

26.02.2021 15:22
- гость -
Да и рожать они сейчас не торопятся)


А смысл? Эфемерная мысль : - "Оставить после себя!?"

26.02.2021 15:30
- гость -

В 90 был один ритуальный зал на Короленко. А сегодня более десяти. Причем 2020 год.

26.02.2021 15:32
- гость -

Трагическим , было решение лишить население плановых медицинских услуг.
Про вторую волну знали, готовиться не хотели,даже антибиотиками не запаслись в достаточном количестве. Вместо того, чтобы развернуть новый ковидный госпиталь, закрыли все учреждения и платникам работать запретили.
Кто автор сей идеи? можете наградить его медалькой.

26.02.2021 15:33
- гость -

"жесткие меры, предпринятые для минимизации последствий пандемии, были не напрасны". Ну да, куда уж еще жестче... Закрыли больницы, люди не могли не только просто обратиться, но и плановое лечение пройти не могли! Вот и перешло у некоторых людей, заболевание в хроническое. А организм с ослабленным иммунитетом и есть лакомая добыча вируса. Сейчас просто пожинаем плоды "жестких мер" наших чиновников, которыми они так гордятся.

26.02.2021 15:43
- гость -

26.02.2021 15:22
- гость -
просто те. кто рожал за мат капитал- нарожались... сейчас пришло время рожать тем. кто родился в 90-е , а их так мало.

Те, кто пишет про низкую рождаемость этого не поймут. По их мнению, все вокруг должны строгать детей, как конвейер, но только не они.

26.02.2021 15:49
Павсекакий

Сегодняшние представители власти умеют в любой ситуации похвалить себя за хорошую работу, какими бы ни были результаты. Принцип примерно такой же как и с деньгами - приватизация прибыли и национализация затрат, только тут так - во всем плохом, что произошло виноваты не мы, зато всё хорошее произошло исключительно благодаря нашей слаженной, эффективной работе. Путинизм во всей красе.

26.02.2021 15:56
- гость -

Исходя из озвученных цифр, средняя продолжительность жизни в АК совсем не та, которую озвучивают федеральные власти. Эта цифра считается легко, но на данный период, т.е., если ничего не изменится (не улучшится и не ухудшится), то средняя продолжительность будет составлять в последующие годы 62 года. 230000/37000

26.02.2021 16:04
Гость

Прирост смертей в АК не трагический итог 2020 года, а трагический итог результатов состояния здравоохранения. 2020 год -- это лакмусовая бумажка для медицины в АК. Да и 2021г не лучше - количество заразивщихся вроде как падает, а количество смертей стабильно.

26.02.2021 16:05
гость

а правда что 5.02.21 президент РФ передал власть в регионы ?-т.е. теперь наш В.П.Томенко гарант Конституции Рф в АК ?

26.02.2021 16:44
- гость -

может с Попова спросить?

26.02.2021 16:47
- гость -

Испавление 26.02.2021 15:56
- гость - 2300000/37000

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