Томенко назвал прирост смертности в Алтайском крае трагическим итогом ушедшего года

Прирост смертности в Алтайском крае является трагическим итогом 2020 года, заявил губернатор Виктор Томенко на заседании коллегии региональной прокуратуры.

"Мы будем, конечно, говорить о том, насколько полный был объем тех действий, которые предпринимала система здравоохранения, органы надзора, Роспотребнадзора, в первую очередь, насколько эффективно сработали меры ограничений. Тем не менее это очень тяжелый результат. Эта утрата наших с вами земляков. И он, к сожалению, стал результатом этого года, о котором обязательно нужно сказать", – отметил политик, добавив, что жесткие меры, предпринятые для минимизации последствий пандемии, были не напрасны.

Ранее сообщалось, что за прошедший год в крае умерло 37,8 тысячи человек. Это на 5 тысяч (15,4%) больше, чем в 2019 году. При этом в среднем по стране прирост смертности составил 18%.

Кроме того, в большинстве регионов (в том числе и в Алтайском крае) в 2020 году также произошло снижение рождаемости. Это наряду с ростом смертности привело к росту естественной убыли населения в большинстве субъектов Федерации.