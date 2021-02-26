Следком возбудил уголовное дело после гибели двух работников бийской ТЭЦ

Следственный комитет после проверки возбудил уголовное дело по факту гибели двух рабочих бийской ТЭЦ. Следователи усмотрели признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека").

"Вечером 18 февраля в котельном цеху АО "Бийскэнерго" при подготовке к работе котлоагрегата произошла разгерметизация пылесистемы и выброс угольной пыли в цех, которая при взаимодействии с кислородом воспламенилась. В результате происшествия старший машинист и слесарь получили ожоги тела и были доставлены в медицинское учреждение, где от полученных телесных повреждений скончались", – пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования им предстоит дать оценку действиям должностных лиц, которые не обеспечили безопасные условия труда.

Напомним, 18 февраля в котельном цеху ТЭЦ во время подготовки резервного оборудования к запуску произошло возгорание угольной пыли, из-за чего двое сотрудников – 33-х и 25-ти лет – получили термические ожоги. Следственный комитет начал проверку по факту получения производственной травмы.

В среду, 24 февраля, в СГК сообщили, что один из работников скончался, а позднее стало известно о смерти второго пострадавшего.