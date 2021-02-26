Алтайский завод произвел 174 тысячи тонн сахара за сезон

Черемновский сахарный завод в Алтайском крае завершил сезон переработки сахарной свеклы, который длился 187 суток. За это время на предприятии переработали 1,114 млн тонн сырья и произвели 174 тысячи тонн сахара.

Как сообщает пресс-служба регионального управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, полученный в крае сахар-песок и свекловичный жом реализуют как внутри страны, так и отправляют за ее пределы.

"В прошедшем году основными импортерами выступили Казахстан, Монголия, Латвия, Узбекистан и Финляндия", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 62 миллиона тонн продовольственной пшеницы собрали российские аграрии в нынешнем зерновом году. Это лучший результат за всю историю.