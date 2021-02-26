Александр Лукашенко заявил, что не будет передавать власть своим детям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг слухи, что собирается передавать власть в стране своим детям. Об этом он сказал перед процедурой избрания руководителя Национального олимпийского комитета, которым стал его старший сын и помощник по национальной безопасности Виктор Лукашенко.

"И, самое главное, много ж вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня", – приводит его слова сайт президента Белоруссии.

Как пишет РИА Новости, на этом посту он сменил своего отца, который был президентом НОК с 1997 года. Лукашенко подчеркнул, что после избрания он будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности "со всеми вытекающими отсюда последствиями".