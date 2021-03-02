Молчаливый убийца. Как выявить и чем лечить гипертонию

Гипертония, или повышенное артериальное давление, – это одно из самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний. Но диагностировать болезнь может только специалист, который проведет как минимум три контрольных измерения. Это связано с тем, что давление может меняться на протяжении дня в разных ситуациях, и не всегда оно свидетельствует о болезни. О наличии же гипертонии можно говорить тогда, когда показатели стабильно выше 140 на 90.

Факторы риска

Повышенное давление – естественная реакция человека на стресс или опасность. Если же такая нагрузка на организм становится постоянной, она представляет прямую угрозу здоровью и жизни. При этом ассортимент соответствующих лекарств огромный, и пациентам трудно найти оптимальное для себя. Помочь в этом могут отзывы и обзоры на сайте "Честный обзор" – https://chestnye-obzory.ru/, где представлено множество полезной информации.

Помимо стресса, факторами риска возникновения гипертонии могут быть:

наследственность;

прием ряда лекарственных препаратов;

проблемы со сном;

заболевания щитовидной железы;

остеохондроз шейно-грудного отдела;

избыточный вес;

климакс;

сахарный диабет;

повышенный уровень холестерина в крови;

курение.

Последствия гипертонии

Повышенное кровяное давление повышает риск ишемической болезни сердца, инсульта, а также других сердечных заболеваний. Также оно может спровоцировать почечную недостаточность. Отметим, что очень часто гипертония на ранних и поздних стадиях вообще не имеет симптомов недомогания. Неудивительно, что ее называют "молчаливым убийцей". Вместе с тем многие современные средства вполне успешно борются с этой проблемой. Так, немало положительных отзывов заслужил препарат "Артерио", изготовленный на основе натуральных компонентов.

Не заботясь о своем здоровье, гипертоники рискуют появлением таких серьезных заболеваний, как атеросклероз, заболевания центральной нервной системы, нарушения зрения, сахарный диабет и других. Поэтому нельзя рассматривать повышенное давление как рядовую болезнь. Своевременное лечение, налаживание питания и физической активности помогут нивелировать многие проблемы и поддерживать высокое качество жизни.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.