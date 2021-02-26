Директора барнаульской образовательной организации осудят за выдачу дипломов

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против директора барнаульского ООО "Истоки", которого подозревают в коммерческом подкупе и подделке документов об образовании.

Как пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в 2020 году директор коммерческой организации, который имеет лицензию в сфере профессионального образования, получила от двух мужчин 42 тысячи рублей в качестве коммерческого подкупа.

За эти деньги она изготовила на их имя документы о прохождении профессионального обучения без сдачи экзаменов – на токаря четвертого разряда и слесаря по ремонту автомобилей четвертого разряда.

В ходе предварительного следствия обвиняемая не признала своей вины. В обеспечение гражданского иска на ее средства и имущество наложили арест размером в 830 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело направили в суд.