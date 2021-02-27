До -23 и почти без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 27 февраля

Холодный день установится в Алтайском крае в субботу, 27 февраля, сообщают в региональном Гидрометцентре.

По данным метеорологов, температура воздуха составит от -18 до -23 градусов (по югу – от -12 до -17 градусов). Утром местами изморозь, днем – преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

В Барнауле столбики термометров в среднем покажут от -18 до -20 градусов. Как и в целом по краю, преимущественно без осадков и гололедица. Скорость ветра не превысит 8 м/с.