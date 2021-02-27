Память солдат 6-й роты почтят в Барнауле

Фонд Владимира Шаманова "Защитники Отечества" проведет митинг, посвященный 21-й годовщине подвига десантников 6-й роты. Мероприятие состоится в понедельник, 1 марта, на Аллее Памяти на пересечении улиц Малахова и Георгия Исакова в Барнауле.

Сбор гостей начнется в 10:30 в начале аллеи, а митинг и возложение цветов пройдут в 11:00 у памятного камня воинам-десантникам. В мероприятии примут участие руководители органов власти, силовых ведомств, воспитанники кадетских корпусов, а также представители ветеранских и общественных организаций.

Первая в стране Аллея Памяти 6-й роты появилась в Барнауле 26 октября 2019 года. Здесь находятся 84 планшета с портретами погибших десантников, а также два планшета на входе и выходе с информацией о подвиге солдат. Кроме того, установлен гранитный камень со звездой и надписью "Подвигу 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка посвящается…"

Для справки: 1 марта 2000 года десантники 6-й роты вступили в бой с боевиками Хаттаба в Аргунском ущелье на Кавказе. Из 90 бойцов погибли 84. За проявленное мужество 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, в том числе бийчанину Сергею Медведеву.