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Диетолог дала рекомендации по здоровому питанию в Масленицу

, ИА "Амител"
По словам Маргариты Кололевой, в основе должно быть натуральное питание
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Диетолог Маргарита Королева дала рекомендации по питанию во время масленичной недели. По ее словам, при готовке праздничной выпечки нужно опираться на определенные виды муки, пишет РИА ФАН.

"Отдать предпочтение лучше муке льняной, гречневой, черёмуховой и массе других ингредиентов, которые могут стать основой для выпечки. Обязательно — чтобы это не была пшеничная мука с большим количеством глютеновых компонентов", — отметила Королева.

Кроме того, эксперт посоветовала заменить сметану на домашние джемы из натуральных ягод. При этом в качестве начинки можно использовать кисло-сладкие свежезамороженные ягоды либо овощи.

Королева подчеркнула, что в основе должно быть именно натуральное питание. Также дополнить рацион можно и рыбой, заключила она.

Напомним, в 2021 году масленичная неделя продлится с 8 по 14 марта.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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