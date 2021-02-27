16 человек умерли после вакцинации от коронавируса в Швейцарии

Число смертей местных жителей после прививки от коронавируса в Швейцарии выросло до 16 человек. Об этом сообщает надзорный орган страны за рынком лекарств Swissmedic.

В стране зафиксировано 354 отчета о предполагаемых побочных эффектах, которые возникли у людей после введения вакцины. 199 из них связаны с препаратом Pfizer, а 154 — с Moderna.

Количество "серьезных" реакций увеличилось до 95, в том числе в четырех случаях зафиксирован анафилактический шок.

16 человек скончались. Средний возраст умерших – 86 лет. Согласно информации Swissmedic, у них были серьезные заболевания и нет доказательств тому, что смерть связана с вакцинацией.

Напомним, в январе в Швейцарии пять человек скончались после вакцинации препаратом Pfizer. Отмечается, что пациентам было от 84 до 92 лет и их смерть не связана непосредственно с вакцинацией.