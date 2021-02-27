16 человек умерли после вакцинации от коронавируса в Швейцарии

Число смертей местных жителей после прививки от коронавируса в Швейцарии выросло до 16 человек. Об этом сообщает надзорный орган страны за рынком лекарств Swissmedic.
В стране зафиксировано 354 отчета о предполагаемых побочных эффектах, которые возникли у людей после введения вакцины. 199 из них связаны с препаратом Pfizer, а 154 — с Moderna.
Количество "серьезных" реакций увеличилось до 95, в том числе в четырех случаях зафиксирован анафилактический шок.
16 человек скончались. Средний возраст умерших – 86 лет. Согласно информации Swissmedic, у них были серьезные заболевания и нет доказательств тому, что смерть связана с вакцинацией.
Напомним, в январе в Швейцарии пять человек скончались после вакцинации препаратом Pfizer. Отмечается, что пациентам было от 84 до 92 лет и их смерть не связана непосредственно с вакцинацией.
Комментарии
Благо у нашей вакцины нет побочных явлений и смертей после её применения. А если и есть, то об этом никто не узнает.
11:07- гость -" А если и есть, то об этом никто не узнает."
Если вы считаете, что в России могут скрыть эту информацию, то ведь прививают не только в нашей стране. А тут как выкрутитесь, какие аргументы приведете? Ведь Вам очень надо опорочить наши вакцины, крутитесь....А собственно для вашей пропаганды аргументы и не нужны...
Для 27.02.2021 11:15
85 летний пенсионер Барнаула умер через 8 минут после вакцинации, в Карелии на пятый день после вакцинации умер 40 летний. Крутись....
Заголовок кликбейтный и суть в конце: "Отмечается, что пациентам было от 84 до 92 лет и их смерть не связана непосредственно с вакцинацией. "
У нас тоже мрут. И с вакциной, и без нее.
И дома во сне, и падают в очередях, и [еще 1000 и].
В Алтайском крае каждый день умирает 90-120 человек.
Если провакцинировать 100% населения, то умирать будут 90-120 вакцинированных.
Если не вакцинировать, то умирать будут невакцинированные.
Вакцина это не элексир бессмертия.
Средний возраст 82. Кому то 172 кому то 1 год.
Убиииле!! Убииилле! Надо проставляться не бездуховным Пфайзером, а духовной Пукциной!
27.02.2021 11:35
Гость
Про 85 -летнего пенсионера, это новость с острова Крит.
40-летний машинист умер от переохлаждения.
Подонок ты фейкометный.