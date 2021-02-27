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Двухдневная магнитная буря накроет Землю в марте

, ИА "Амител"
Ее сила достигнет пяти баллов
Фото: alev.biz

Фото: alev.biz

Магнитная буря обрушится на Землю в середине марта. Ее пик придется на 18 и 19 марта, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.

Мощность магнитных волн в эти дни составит пять баллов. На следующий день магнитосфера будет возмущенной, что соответствует четырем баллам.

По оценкам экспертов, во время магнитных бурь у людей могут возникать головные боли, нарушения сна, обострение хронических заболеваний и упадок сил.

Ранее заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе заявил, что магнитные бури не оказывают сильного влияния на здоровье человека.

По его словам, самочувствие больше зависит от информированности человека о наступающей буре, чем от нее самой.

Эксперт уточнил, что существует статистика, которая свидетельствует об ухудшении самочувствия людей при повышении солнечной активности. Однако он заметил, что статистика "не применима к конкретному человеку".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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