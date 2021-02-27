Менее 12 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 11 534 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране за все время пандемии достигло 4 234 720 человек, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Лидером по суточному приросту остается Москва (+1825), второе место занимает Санкт-Петербург (+951), третье – Московская область (+558). Алтайский край, где подтвердили 137 новых случаев заражения, находится на 21-й строчке рейтинга.

Из больниц выписали еще 16 020 пациентов, а общее число выздоровевших достигло 3 799 406.

Скончались еще 439 человек, всего за время пандемии в России зарегистрировано 85 743 летальных исхода.