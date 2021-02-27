Такой день. Рост зарплат алтайских учителей и падение числа коек для больных ковидом

Министр образования региона Максим Костенко заявил, что учителя в Алтайском крае в среднем зарабатывают 31 тысячу рублей. По словам чиновника, за два года удалось добиться прогресса в плане оплаты труда, но рост все еще не настолько высокий, насколько хотелось бы.

Жителей Алтайского края предупредили о неблагоприятной погоде. Вечером 28 февраля и сутки 1 марта ожидаются сильный снег, метели и ветер до 18 м/c с порывами до 24 метров. На дорогах прогнозируется сильная гололедица и снежные заносы, а в южных районах осложнит ситуацию снегопад с дождем.

Количество свободных коек в медучреждениях, которые готовы принять больных коронавирусом в Алтайском крае, за неделю уменьшилось с 828 до 650. Суммарно количество мест снизилось с 2870 до 2586. Из этого следует, что коечный фонд заполнен почти на 75%. Это выше, чем в прошлый уик-энд.

Студент АлтГПУ Владислав Качеев вошел в число финалистов конкурса "Учитель будущего. Студенты". Он стал единственным представителем Алтайского края в заключительной части конкурса. Вместе с Качеевым Сибирь в финале представят еще 20 конкурсантов.

11 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2316. За сутки в лабораториях подтвердили еще 137 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 43 399 человек.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев отметил юбилей. Ему исполнилось 45 лет.

44-летнего жителя Алтайского края с ожогами госпитализировали в НИИ Склифосовского после того, как он в горящей одежде забежал в телецентр "Останкино". Сотрудники Росгвардии помогли мужчине избавиться от полыхающих вещей и вызвали скорую помощь. К моменту прибытия медиков пострадавший был уже без сознания.