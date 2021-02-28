Тепло и скользко. Прогноз погоды в Алтайском крае на 28 февраля

В Алтайском крае в последний день зимы придет теплая погода, сообщает краевой Гидрометцентр.

28 февраля днем температура воздуха составит от -9°C до -14°C (в южных районах – от -3°C), в Барнауле – от -11°C до -13°C. Это значительно теплее, чем в субботу.

Местами небольшой снег, сильная гололедица, метели. Ветер южный. Его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду, а при порывах – до 20 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус назвал сроки наступления весны в России в 2021 году. По его словам, это произойдет по стандартному графику.