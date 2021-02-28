Зарплаты россиян предложили считать по-новому

В России правильнее было бы считать не среднюю зарплату, а медианную, которая на треть меньше, чем средняя арифметическая, считает депутат Госдумы Андрей Ветлужских. Его слова приводит издание ura.ru.
"Нужно провести мониторинг, который покажет несколько базовых моментов: переработки не учитываются, дифференциация по среднестатистическим зарплатам большая и есть методические недостатки, касающиеся видов и учетов дохода", – заявил политик.
В начале февраля сообщалось, что по итогам 11 месяцев 2020 года средняя зарплата в Алтайском крае выросла на 6,4% – до 29 057 рублей. В реальном выражении рост составил 2,9%.
Комментарии
Вы тольконарод злите, у нас на предприятии федерального уровня, подняли на 1%, это издевательство, главное в центр Путину доложить, что подняли...
переработки не учитываются
И подоходный не считать, надо сколько на руки
Ребенку в школе тоже говорят, что медиана в этом случае (при большом размахе) более показательна, чем среднее арифметическое. Но, используя среднее арифметическое, проще манипулировать данными, тасуя туда-сюда крайние показатели и меняя таким образом результат.
И как это повлияет на зарплату? Сразу всем станут увеличивать?
Это всё - натягивание совы на глобус.
Кто-то пашет на полторы ставки и получает 25 000 рублей, кто-то при замечательном окладе 50 000 получает те же 25 000, потому что переведен на 0,5 ставки при том же объеме работы. В итоге, и того и другого подвели под медиану.
Вы бы еще предложили зарплату СПЕЦкалькулятором считать, хотя похоже уже применяют этот чудо агрегат.
И как это повлияет на зарплату? Сразу всем станут увеличивать?
Тебе ни каК ! Чиновникам поднимут . А Все остальные Отт.......ут.
правильнее бы было считать с шагом в 100 руб и сколько именно человек её получает, тока вот зассут такое людям показать сразу всё ясно станет и много вопросов возникнет!!!!!!
28.02.2021 13:49
- гость -
кто-то при замечательном окладе 50 000 получает те же 25 000, потому что переведен на 0,5 ставки при том же объеме работы.
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0,5 ставки обозначает либо рабочий день, сокращенный вдвое, либо неполная рабочая неделя. Как в таких условиях можно выполнить тот же объем работы? Даже интересно стало.
Средняя нагрузка на одного учителя – ПОЛТОРЫ СТАВКИ.
Учителя в Алтайском крае в среднем зарабатывают 31 тысячу рублей.
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Скорее всего это ещё и грязными.
Зачем писать зарплату учителя за полторы ставки. Что это,новый расчет заработной платы?
Если бы депутат удосужился посмотреть в интернете, что такое медиана, он бы знал, что это переводится с латыни как середина, среднее.
Т.е. он с умным видом банально предлагает ввести в русский язык очередной латинизм, не более того.