Зарплаты россиян предложили считать по-новому

В России правильнее было бы считать не среднюю зарплату, а медианную, которая на треть меньше, чем средняя арифметическая, считает депутат Госдумы Андрей Ветлужских. Его слова приводит издание ura.ru.

"Нужно провести мониторинг, который покажет несколько базовых моментов: переработки не учитываются, дифференциация по среднестатистическим зарплатам большая и есть методические недостатки, касающиеся видов и учетов дохода", – заявил политик.

В начале февраля сообщалось, что по итогам 11 месяцев 2020 года средняя зарплата в Алтайском крае выросла на 6,4% – до 29 057 рублей. В реальном выражении рост составил 2,9%.