Воскресенье, 28 Февраль, 15:16

Реклама на сайте

Опросы

Нужен ли КВН на Алтае?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,44
€ 90,37
-9°


4234720 +0
Обь
-16см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый корпус АлтГУДопинговый скандал с ШубенковымКоронавирус на Алтае
Новости

Зарплаты россиян предложили считать по-новому

, ИА "Амител"
Депутат Госдумы Андрей Ветлужских полагает, что правильнее было бы считать медианную заработную плату
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В России правильнее было бы считать не среднюю зарплату, а медианную, которая на треть меньше, чем средняя арифметическая, считает депутат Госдумы Андрей Ветлужских. Его слова приводит издание ura.ru.

"Нужно провести мониторинг, который покажет несколько базовых моментов: переработки не учитываются, дифференциация по среднестатистическим зарплатам большая и есть методические недостатки, касающиеся видов и учетов дохода", – заявил политик.

В начале февраля сообщалось, что по итогам 11 месяцев 2020 года средняя зарплата в Алтайском крае выросла на 6,4% – до 29 057 рублей. В реальном выражении рост составил 2,9%.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

28.02.2021 13:07
Медведь-шатун

Вы тольконарод злите, у нас на предприятии федерального уровня, подняли на 1%, это издевательство, главное в центр Путину доложить, что подняли...

28.02.2021 13:16
гость

переработки не учитываются

И подоходный не считать, надо сколько на руки

28.02.2021 13:35
- гость -

Ребенку в школе тоже говорят, что медиана в этом случае (при большом размахе) более показательна, чем среднее арифметическое. Но, используя среднее арифметическое, проще манипулировать данными, тасуя туда-сюда крайние показатели и меняя таким образом результат.

28.02.2021 13:38
- гость -

И как это повлияет на зарплату? Сразу всем станут увеличивать?

28.02.2021 13:49
- гость -

Это всё - натягивание совы на глобус.
Кто-то пашет на полторы ставки и получает 25 000 рублей, кто-то при замечательном окладе 50 000 получает те же 25 000, потому что переведен на 0,5 ставки при том же объеме работы. В итоге, и того и другого подвели под медиану.

28.02.2021 13:50
- гость -

Вы бы еще предложили зарплату СПЕЦкалькулятором считать, хотя похоже уже применяют этот чудо агрегат.

28.02.2021 13:51
Солдат



И как это повлияет на зарплату? Сразу всем станут увеличивать?
Тебе ни каК ! Чиновникам поднимут . А Все остальные Отт.......ут.

28.02.2021 14:09
- гость -

правильнее бы было считать с шагом в 100 руб и сколько именно человек её получает, тока вот зассут такое людям показать сразу всё ясно станет и много вопросов возникнет!!!!!!

28.02.2021 14:14
- гость -

28.02.2021 13:49
- гость -
кто-то при замечательном окладе 50 000 получает те же 25 000, потому что переведен на 0,5 ставки при том же объеме работы.
-----------------
0,5 ставки обозначает либо рабочий день, сокращенный вдвое, либо неполная рабочая неделя. Как в таких условиях можно выполнить тот же объем работы? Даже интересно стало.

28.02.2021 14:50
- гость -

Средняя нагрузка на одного учителя – ПОЛТОРЫ СТАВКИ.
Учителя в Алтайском крае в среднем зарабатывают 31 тысячу рублей.
........................................................................................................................
Скорее всего это ещё и грязными.
Зачем писать зарплату учителя за полторы ставки. Что это,новый расчет заработной платы?

28.02.2021 15:15
- гость -

Если бы депутат удосужился посмотреть в интернете, что такое медиана, он бы знал, что это переводится с латыни как середина, среднее.
Т.е. он с умным видом банально предлагает ввести в русский язык очередной латинизм, не более того.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
Loading...
14:53
Вячеслав Володин предложил юридически закрепить предвыборные обещания депутатов 2
14:20
На летний отдых детей в Алтайском крае выделили более 164 млн рублей 5
13:47
Родителям объяснили, как стричь ногти младенцу 1
13:15
ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Барнауле 3
12:43
Зарплаты россиян предложили считать по-новому 11
12:15
В Барнауле перед приездом Мишустина принялись ремонтировать дороги 25
11:44
Юрист напомнил, какие данные нельзя сообщать представителю банка 1
11:11
Еще 13 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае 1
10:39
15 случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай за сутки 0
10:11
13,3 млрд рублей направили на обновление алтайских дорог и мостов в 2020 году 2
09:40
Высокий уровень антител назвали не показателем защиты от коронавируса 0
09:05
Перекрытый воздух: больные муковисцидозом не могут добиться качественного лечения 7
08:37
Росгидромет дал прогноз погоды на март в Алтайском крае 8
08:10
Алтайская лыжница вошла в десятку лучших на Чемпионате мира 11
07:39
Ученые назвали опасность диеты с высоким уровнем фруктозы 0
07:03
Зима, пока! Двадцать потрясающих снежных снимков 9
06:37
Когда начнется Масленица в 2021 году и как ее отмечают? 0
06:04
Тепло и скользко. Прогноз погоды в Алтайском крае на 28 февраля 4
23:45
Такой день. Рост зарплат алтайских учителей и падение числа коек для больных ковидом 3
22:49
Пьяный водитель Gelandewagen совершил три ДТП и попытался скрыться 21
21:41
Жительница Алтая отдала 13 тысяч рублей, чтобы сделать сына инвалидом 2
20:39
"Ходил по гей-клубам". Первая семья трансгендеров в России распалась 3
19:49
Жителей Алтайского края предупреждают о снеге с дождем и заносах 0
19:15
Алтайский студент вышел в финал конкурса "Учитель будущего" 1
18:48
В Сибири поезд сбил девочку, гулявшую с пьяным отцом. Видео 0
18:16
Министр образования Алтайского края назвал среднюю зарплату учителей 22
17:43
Алтайский магазин выплатит 150 тысяч рублей за продажу сигарет ребенку 9
17:13
Министр спорта Алтайского края празднует юбилей 6
16:47
Ждем Мишустина? В Барнауле заметили борт управления делами президента 10
16:21
Подозреваемых во взятках задержали с привлечением алтайского ОМОНа и авиации 13
15:46
Алтайские баскетболисты поборются за победу в Суперлиге-2 2
15:12
Менее 12 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
14:36
14-летний подросток пропал в Алтайском крае 1
14:09
В Алтайском крае падает число свободных коек для больных ковидом 7
13:39
Дочь Пескова раскритиковала власти после поездки на Алтай 43
13:12
25 человек заразились коронавирусом в Горном Алтае за сутки 0
12:38
Жителям Алтайского края подарят значки после вакцинации 22
12:04
Двухдневная магнитная буря накроет Землю в марте 0
11:30
Житель Алтайского края в горящей одежде забежал в "Останкино" 27
11:00
16 человек умерли после вакцинации от коронавируса в Швейцарии 13
10:44
2316 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае 0
10:03
Снежное лицо и прыжок Ван Дамма: 10 идей, как весело провести уходящую зиму 0
09:33
38-летнего единоросса выдвинули на пост спикера Госсобрания 10
09:05
Веганы с рождения: как живут в Алтайском крае люди с диагнозом "фенилкетонурия" 0
08:31
Память солдат 6-й роты почтят в Барнауле 25
08:02
Диетолог дала рекомендации по здоровому питанию на Масленицу 1
07:30
Ночной футбол, новинки кино и музыкальный вечер. Как провести последние выходные этой зимы 0
07:03
"Сколько будем это терпеть?" Жириновский выступил за отлов и усыпление бродячих собак 34
06:32
Съедобные скульптуры. Кондитер изготавливает невероятно реалистичные торты 2
06:02
До -23 и почти без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 27 февраля 1

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.