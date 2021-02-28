На летний отдых детей в Алтайском крае выделили более 164 млн рублей

54 загородных детских лагеря, базы отдыха и санаторно-оздоровительных учреждения откроются в Алтайском крае этим летом, сообщает пресс-служба регионального Министерства образования и науки.
Отмечается, что на летний отдых детей из регионального бюджета выделили более 164 млн рублей, которые пойдут на софинансирование стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей.
Сама заявочная кампания на софинансирование стартует уже 1 марта. Подать документы можно через портал zayavka22.ru.
Ранее министр образования Алтайского края Максим Костенко назвал стоимость путевок в детские летние лагеря. По его словам, в лагерях с 14-дневной сменой их стоимость составит 18 500 рублей, а с 21-дневной – 27 500 рублей.
Комментарии
Да, бревна обшкурить было в лом? Видимо лимоны были в голове?
Второй раз об этом пишут, но ни слова о том, какова будет родительская доля при этом софинансировании
28.02.2021 14:29
- гость -
Да, бревна обшкурить было в лом? Видимо лимоны были в голове?
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Зачем ошкуривать? С корой натуральнее.
По его словам, в лагерях с 14-дневной сменой их стоимость составит 18 500 рублей, а с 21-дневной – 27 500 рублей.
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Пусть эти черти из голубого дома прокомментируют, как же так получается, что путёвка в лагерь ребёнку стоит чуть меньше чем средняя зарплата по краю.
Больше 1300 р в сутки. В стоимость включено содержание чиновников министерства образования?