На летний отдых детей в Алтайском крае выделили более 164 млн рублей

54 загородных детских лагеря, базы отдыха и санаторно-оздоровительных учреждения откроются в Алтайском крае этим летом, сообщает пресс-служба регионального Министерства образования и науки.

Отмечается, что на летний отдых детей из регионального бюджета выделили более 164 млн рублей, которые пойдут на софинансирование стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей.

Сама заявочная кампания на софинансирование стартует уже 1 марта. Подать документы можно через портал zayavka22.ru.

Ранее министр образования Алтайского края Максим Костенко назвал стоимость путевок в детские летние лагеря. По его словам, в лагерях с 14-дневной сменой их стоимость составит 18 500 рублей, а с 21-дневной – 27 500 рублей.