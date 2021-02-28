Вячеслав Володин предложил юридически закрепить предвыборные обещания депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил юридически закрепить обязательства, которые депутаты берут на себя во время избирательной кампании. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

"Люди обращаются к кандидатам в депутаты с проблемами, которые их волнуют: строительство дорог, ремонт школ, модернизация больниц, выделение жилья для детей-сирот и многое другое. Депутат не имеет права об этом забывать. Обращения по решению конкретных вопросов правильно было бы зафиксировать юридически", — сказал политик.

По мнению Володина, после избрания Госдумы следующего созыва можно будет "сформировать общий прозрачный массив предложений граждан, чтобы, в том числе на их основе, вести работу в парламенте". Он также отметил, что в течение каждого созыва есть примеры, когда о данных обещаниях депутаты забывают, которые затем в свое оправдание приводят популистские заявления.

Политик предложил обсудить, как предложенную им инициативу можно закрепить на юридическом уровне. По его словам, возможно, это будет сделано в законе о статусе депутата или в регламенте Государственной Думы.