Требование воздерживаться от еды перед сдачей крови касается только некоторых анализов – например, при проверке уровня глюкозы или холестерина. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

"Если вам трудно и вы не можете без завтрака, то лучше уточнить у доктора, обязательно ли приходить натощак", – сказал специалист в эфире канала "Россия 1".

При этом если поесть в некоторых случаях можно, то употреблять алкоголь нельзя перед любыми анализами. Кроме того, следует доложить врачу о принимаемых препаратах.

Ранее доктор Мясников рассказал, что полностью отказываться от спиртного совсем не обязательно. Как оказалось, в малых дозах спиртного есть польза.