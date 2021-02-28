Жена Михаила Боярского опровергла слухи о госпитализации актера из-за вакцины

Госпитализация российского актера театра и кино Михаила Боярского не связана с вакцинацией от коронавируса. Об этом рассказала его жена Лариса Луппиан в эфире канала НТВ.

"Его госпитализация не связана с прививкой. Есть какое-то воспаление. Мы следим за его здоровьем", — сказала супруга народного артиста, отметив, что сейчас он чувствует себя хорошо и даже упражняется на спортивной дорожке.

Напомним, в середине февраля Михаила Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге. Тогда 71-летний актер почувствовал недомогание, также у него подскочила температура. При этом его тест на коронавирусную инфекцию оказался отрицательным.