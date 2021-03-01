Весна пришла. О погоде в Алтайском крае 1 марта

Теплая погода с сильным ветром и снегопадом установится в Алтайском крае в первый день весны. Об этом сообщают в региональном Гидрометцентре.

В светлое время суток температура воздуха составит от 0 до -5 градусов (от +1 до +6 – по югу). В Барнауле столбики термометров в среднем будут показывать от 0 до -2 градусов.

На большей части региона ожидается снег, местами сильный снег, метели. На дорогах сильная гололедица и снежные заносы. По югу выпадет мокрый снег с дождем. Скорость юго-западного ветра – от 11 до 16 м/с, местами порывы до 24 м/с.