Регулярное потребление перца чили снижает риск смертности на 25%. К такому выводу пришли ученые Американской кардиологической ассоциации, пишет издание Express.

На основе данных 570 тысяч пациентов специалисты пришли к выводу, что у людей, в чьем рационе всегда был перец чили, вероятность умереть от сердечно-сосудистых заболеваний снижалась на 26%, от рака – на 23%, а риск смерти независимо от причин был меньше на четверть.

Ученые считают, что такой эффект перца обусловлен его особыми свойствами. В частности, этот продукт обладает противовоспалительным, антиоксидантным, противоопухолевым действием, а также способностью регулировать уровень глюкозы в крови.

Ранее британские ученые порекомендовали добавлять паприку в блюда, чтобы снизить риск сердечных и онкологических заболеваний. Эксперты отметили, что специя помогает снизить уровень "плохого" холестерина, который приводит к закупорке артерий и развитию атеросклероза.