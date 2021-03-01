Роструд напомнил о трех сокращенных рабочих неделях весной

Весной россиян ждут три короткие рабочие недели, связанные с праздниками. Как рассказали в Роструде РИА Новости, изменения связаны с Международным женским днем и майскими праздниками.

Первая сокращенная рабочая неделя связана с 8 Марта – из-за выходного дня в понедельник жители страны начнут работать со вторника, 9 марта.

Еще два дополнительных выходных у россиян будет в мае – работники будут трудиться с 4 по 7 и с 11 по 14 мая, а нерабочими станут понедельники 3 и 10 мая.

Напомним, что единственная в 2021 году шестидневная рабочая неделя прошла в России с 15 по 20 февраля включительно. Удлинение связано с переносом выходного из-за празднования Дня защитника Отечества – с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля.