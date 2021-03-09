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Заправка на АЗС "Газпромнефть" стала еще выгоднее

, ИА "Амител"
Участники программы лояльности "Нам по пути" теперь получают больше бесплатных литров

Сколько бы ты ни тратил на заправку своего автомобиля в месяц, всегда приятно, когда получается сэкономить. Причем делать это можно не только отказывая себе в поездках. Наоборот – чем чаще приезжаешь на заправку, тем больше бесплатных литров получаешь. Именно по такому принципу работает программа лояльности "Нам по пути" сети АЗС "Газпромнефть".

Кстати, это одна из самых популярных в России программ лояльности – держателями бонусных карт стали уже почти 13 миллионов автомобилистов. И это понятно, ведь за каждую заправку водители получают от 1 до 2 бонусов за литр. Правило "1 бонус равен 1 рублю" неизменно. Но с февраля 2021 года изменились условия получения бонусов. Накопить их стало еще проще.

Что это за программа?

Программа лояльности предполагает три уровня выгоды.

"Серебряный" – этот статус вы получаете, если в предыдущем месяце купили в сети АЗС "Газпромнефть" до 99,99 литра бензина любой марки. При заправке в новом месяце за каждый купленный литр вы будете получать 1 бонус.

"Золотой" – дается при заправке от 100 до 299,99 литра в месяц. Тогда вам будут начислять 1,5 бонуса. Отметим, что до февраля этот статус получали потребители 150 литров в месяц. То есть теперь обрести "золото" проще.

"Платиновый" – от 300 литров заправки вы получаете 2 бонуса за литр.

Математика простая: больше заправок, больше бонусов, больше экономия.

Приятные изменения заметят и владельцы дизельных автомобилей. Теперь они будут получать в 2 раза больше бонусов, чем раньше, при любом статусе участника программы лояльности.

И сколько я могу получить?

Рассмотрим на примере.

Вы экономично ездите по городу в режиме "дом-работа" и тратите в месяц, скажем, 60-90 литров. Это будет статус "Серебряный" и 60-90 бонусных баллов. То есть всего за 1,5-2 заправки "до полного" вы сможете в следующем месяце бесплатно залить 1,5-2 литра 92-го. И если у вас, к примеру, малолитражка, то это минимум одна поездка на работу бесплатно.

Если в месяц вы залили на 100-150 литров, то бонусы будете получать уже со статусом  "Золотой": 150-225 баллов, которые можно потратить на 4-5 литров 92-го или 95-го. Это полный бак бензина в год бесплатно. Вот это называется настоящая экономия.

При статусе "Платиновый" и большом километраже (если вы активно выезжаете за город по работе или часто "гоняете" в Горный) за заправку от 300 литров вы получаете 600 бонусов. То есть месяц платной заправки даст вам 13-14 литров 92-го или 95-го бесплатно. При сохранении этого же статуса карты весь год вы получаете три заправки "до полного". Это минимум две поездки из Барнаула до Горного Алтая и обратно. Просто так, за бонусы.

А если вы владелец дизельного авто с расходом, например, 11-12 литров по городу, то в режиме "дом-работа" и заправке в месяц на 100 литров вы получаете 150 золотых бонусов и 3 литра солярки бесплатно. При более активной езде еще больше.

По-прежнему новые участники программы лояльности при первой заправке получат 100 приветственных бонусов, а постоянные – дополнительные 50 бонусов за заправку от 50 литров в месяц каждые три месяца подряд.

За приглашение в программу друга еще плюс 100 бонусов. И один бонус за каждые 50 рублей, потраченные в магазинах и кафе "Газпромнефть".

Как стать участником программы?

Чтобы стать участником программы лояльности "Нам по пути", сейчас даже не обязательно приобретать пластиковую карту на АЗС. Достаточно установить мобильное приложение сети АЗС "Газпромнефть" и выпустить виртуальную карту. Тем, кто не хочет возить с собой уже имеющийся "пластик", можно карту виртуализировать – через то же приложение. Оплачивать топливо тоже можно через приложение, это не только удобно, но и помогает свести контакты к минимуму, что в последнее время очень актуально.

Все подробности правил программы лояльности "Нам по пути" есть на сайте и в мобильном приложении АЗС "Газпромнефть".

Что еще там за акция, где можно выиграть машину?

Кстати, да. Сейчас клиенты  АЗС "Газпромнефть" могут получить не только бонусы, но и крутые подарки. С 9 марта по 18 апреля по всей стране проходит акция "Карты, шины, три машины!".

Для участия необходимо заправить от 30 литров любого топлива на АЗС "Газпромнефть" с применением карты "Нам по пути" и зарегистрироваться на сайте акции. После регистрации все участники получат гарантированные призы – промокод на скидку в магазин цифровой техники и электроники "М.Видео" или промокод на 30-дневную подписку на онлайн-кинотеатр Okko. Каждую неделю будут разыгрывать по пять комплектов автомобильных шин, сертификаты на заправку на "Газпромнефть", подписки Okko, сертификаты в "М.Видео". А завершится акция выбором трех счастливчиков, которые просто за заправку получат по новенькой Toyota Camry.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

9.03.2021 09:24
- гость -

а ценники с утра на 20 коп. подняли - это, как я понимаю, тоже ради выгоды, своей выгоды

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