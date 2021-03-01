Главу алтайского штаба студотрядов уволили после гибели студента от ковида

Директор КГБУ "Алтайский краевой штаб студенческих отрядов" уволен из-за инцидента с гибелью 18-летнего студента после вспышки коронавирусной инфекции в змеиногорском общежитии, в котором проживали бойцы алтайского студотряда.

Об этом во время онлайн-конференции рассказала руководитель управления молодежной политики Алтайского края Екатерина Четошникова. Чиновница уточнила, что ее также опрашивали правоохранители в качестве свидетеля, однако она не может рассказать о содержании этой беседы, так как предупреждена об ответственности за разглашение данных о ходе следствия.

Напомним, инцидент произошел летом 2020 года. По факту гибели студента следственные органы инициировали проверку. По ее итогам возбудили уголовное дело по статье "Халатность". Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Власти считают, что ответственность за вспышку несет работодатель, который должен был обеспечить работникам безопасные условия. Причиной смерти молодого человека называют коронавирус.

Позднее стало известно, что алтайским студентам, которые прибыли в Змеиногорск в составе студенческого отряда на сбор ягод, платили по 20 рублей за каждый килограмм собранной ягоды. По словам инсайдера, уже пять лет этого работодателя выбирали только потому, что здесь "не кидают с деньгами", в отличие от некоторых других мест.