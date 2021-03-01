Мэрия напомнила барнаульцам, как защитить себя от шумных соседей

Огромное количество жалоб на нарушение покоя и тишины в отношении соседей ежегодно поступает в полицию, а затем в административную комиссию. Об этом сообщает пресс-центр мэрии. Так, за январь 2021 года только в Центральном районе города к ответственности привлекли 10 нарушителей.

В администрации Барнаула напомнили, что нужно делать в случае, если соседи шумят в неположенное время:

необходимо обратиться к участковому, чтобы он зафиксировал факт нарушения закона "О тишине";

в отделении полиции нужно взять справку о вызове стражей порядка;

получить в управляющей компании справку о проживающих в квартире нарушителя спокойствия и общественного порядка;

пригласить сотрудников Санэпиднадзора для того, чтобы они провели шумовую экспертизу (но процедура – платная);

подготовленные документы и записи передать в суд.

Подобные дела находятся в компетенции мировых судей. Как правило, решение по ним выносится в течение двух недель.

Напомним, что согласно закону Алтайского края за нарушение тишины грозит штраф: для физлиц – в размере от 500 до 3000 рублей; для должностных лиц – от 1000 до 10 000 рублей; для юрлиц – от 50 000 до 100 000 рублей.

Сам запрет на шум распространяется только на определенное время суток: в будние дни с 22 часов вечера до 8 часов утра, в выходные и официальные нерабочие дни с 22 часов вечера до 9 часов утра. Также в любой день с 13 часов до 15 часов нельзя делать ремонт и громко слушать музыку, громко петь или кричать в квартирах и подъездах жилых домов, общежитиях, а с 20 часов вечера до 9 часов утра делать ремонт в квартирах и общежитиях.