Мэрия напомнила барнаульцам, как защитить себя от шумных соседей

Огромное количество жалоб на нарушение покоя и тишины в отношении соседей ежегодно поступает в полицию, а затем в административную комиссию. Об этом сообщает пресс-центр мэрии. Так, за январь 2021 года только в Центральном районе города к ответственности привлекли 10 нарушителей.
В администрации Барнаула напомнили, что нужно делать в случае, если соседи шумят в неположенное время:
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необходимо обратиться к участковому, чтобы он зафиксировал факт нарушения закона "О тишине";
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в отделении полиции нужно взять справку о вызове стражей порядка;
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получить в управляющей компании справку о проживающих в квартире нарушителя спокойствия и общественного порядка;
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пригласить сотрудников Санэпиднадзора для того, чтобы они провели шумовую экспертизу (но процедура – платная);
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подготовленные документы и записи передать в суд.
Подобные дела находятся в компетенции мировых судей. Как правило, решение по ним выносится в течение двух недель.
Напомним, что согласно закону Алтайского края за нарушение тишины грозит штраф: для физлиц – в размере от 500 до 3000 рублей; для должностных лиц – от 1000 до 10 000 рублей; для юрлиц – от 50 000 до 100 000 рублей.
Сам запрет на шум распространяется только на определенное время суток: в будние дни с 22 часов вечера до 8 часов утра, в выходные и официальные нерабочие дни с 22 часов вечера до 9 часов утра. Также в любой день с 13 часов до 15 часов нельзя делать ремонт и громко слушать музыку, громко петь или кричать в квартирах и подъездах жилых домов, общежитиях, а с 20 часов вечера до 9 часов утра делать ремонт в квартирах и общежитиях.
Комментарии
Пять пунктов маеты, а толку...
Если ВСЕ эти пункты нужно соседу выполнить обязательно, то не так уж и дорого за это шоу заплатить, все го то 3 рубля, а сколько эмоций...ууу...
"пригласить сотрудников Санэпиднадзора для того, чтобы они провели шумовую экспертизу (но процедура – платная);"
Вы прикалываетесь?!
Как это возможно исполнить например ночью с пятницы на субботу?
Статья о том, что ваши проблемы - это ВАШИ проблемы и ждать помощи не стоит...
А вот если вы "принудите" соседа соблюдать закон, то вас скорее всего привлекут к ответ!
Примеров море!
Да Витя, подпишусь под каждым словом. У меня этот концерта продолжается уже более трех лет. Пачка ответов (отписок) . Пригласить санэпиднадзор (глупость неимоверная). Квартира на площадке сдается по часам. Крайний раз наркоманка с разбегу билась о соседские двери и бегала по подъезду. Полиция... , скорая ... все по списку , а толку ? Гражданка К. прикупила квартиру на непосильно нажитое и сдала ее в аренду талантливым деятелям, которые сдают ее по часам. Писал по кругу и в налоговую в том числе. А толку ?
Всего навсего надо родителей научить детей укладывать спать в 21.00, а не бегать орать играть в футбол до 23.30, хоть зажалуйся ходи если они так привыкли то так и будет
Тут речь по большей части не о детях ...если бы дети , можно и потерпеть часок ,другой. Тут речь о взрослых , которые пьют,дерутся,орут до 6 утра
У меня за стеной личинка человука до часу ночи скачет, орёт, швыряет что-то в стену... родители совершенно не уделяют внимание воспитанию, прибухивают, орут матом...
Я вот думаю, не написать ли мне маляву в комиссию по делам неовершеннолетиних...?
на Алике вибродинамик 700 рэ, + колонку к ноуту+ треки "убейся сосед" = проучивает навсегда нарушать все законы тишины
И да про шумовую экспертизу, ни один суд ее НЕ ПРИНИМАЕТ, не теряйте время, дурацкие советы в статье.
Участковые? НЕТ, полиция? НЕТ. только бой.
Закон № 95-ЗС «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Алтайского края»
На нем только селёЧку порезать на законе этом
Всех со временем нашли и собственницу Наталью Вениаминовну и субарендаторов талантливых, квартир в Центральном районе у них не одна... Участковый руками развел дескать "будем поклёвывать" так выразился... Вот прибьют когда нибудь кого нибудь я эту пачку ОТПИСОК отнесу в Следственный комитет и допрошусь на вас господа полицейские. А там крайних быстро ищут (когда прикажут найти)
если бы дети , можно и потерпеть часок ,другой.
агаага... Приглашаю всех желающих в гости: в меню - бег, прыжки, ор, рев, драки 3х пацанов 2,5,6 лет от роду. с 22-00 до 3 часов ночи, дом панельный, соседи сверху НИКОГДА не делали ремонт 40 лет как
ну они же дети
На деле всё выглядит так: вы идёте к участковому, тот принимает заявление и на следующий день прётся опрашивать соседей и самого возмутителя спокойствия. Причём идёт мусорок как раз тогда, когда все на работе, в результате пишет отказ с формулировкой: "изложенные факты не подтвердились"- и ведь не врём, потому как никого он не опросил... а если всё-таки ему не повезло и соседи в один голос пожаловлись, он, установив факт, передаёт дело на административную комиссию, которая вызывает буйного соседа... хорошо, если он придёт, тогда ему выпишут штраф 300 рублей и отпустят с Богом... на второй раз штраф будет 310 рублей, на третий- 320.... но это маловероятно, потому что, как правило, но эти вызовы на админстративную коммиссию все кладут болт.
Вот так, знайте свои права, смерды!
Не работает, проверено. Обратился к участковому - он отказался принимать заявление, вызывай наряд полиции, если они оформят нарушение, то тогда начну принимать какие-то действия. Сверху заехала семейка колхозанов, пожилая тетка, молодая девка и ее личинка, до 2 ночи в выхи особенно бывает скачут, грохот, собака лает вместе с ними, дурдом полнейший. Пытались с ними поговорить, но бесполезно, быдло не понимает нормального языка, не будешь же бить морду теткам. И участковому вообще наплевать на это все, нет тела - не дела.
Это не работающий закон, просто отписулька, по себе знаю. Получилось добиться съезда соседей только шумовыми атаками, в основном звук капли, включенный на всю ночь сработал на ура.
Пока вы не пожалуйтесь что за стенкой обсуждают поход на несанкционированный митинг, оскорбляют власть, чувства верующих, готовят белые ленточки или там кружок любителей Навального - им ваши проблемы будут не интересны.)
Надо еще больше строить , еще выше, стены еще тоньше!!! Больше надо , еще высоток не хватает у нас! Строителей надо переключать на строительство дорог и развязок.
на Алике вибродинамик 700 рэ, + колонку к ноуту+ треки "убейся сосед" = проучивает навсегда нарушать все законы тишины
а чем виноваты будут соседи,которые тишину не нарушали?этот динамик полподъезда достанет
1.03.2021 11:54
- гость -
Проверенно, целеноправленно мучает только сверху, просто устанавливать нужно у окна.
Если шумят соседи-нужно перешуметь их
поступает в полицию, а затем в административную комиссию
подготовленные документы и записи передать в суд
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Так в районную административную комиссию или в суд? Вы там в статье определитесь
Пожалуйтесь в полицию что соседи устроили в своей квартире
пьянкумитинг и просматривают ютуб канал ФБК на максимальной громкости. Прискачут очень быстро.
этот динамик полподъезда достанет
а если всем подъездом скидывались?
Прискачут очень быстро.
записали....проверим
Дети детям рознь, можно и потерпеть если детишки играют и бегают тихо как нормальные дети, а если дети неадекватные и истеричные, иногда гости днём приходят и мне их не слышно потому что соседние детки дубасят по стенам лопатками, мячами и вообще дом разносят
Бред. Просто вызываете полицию. Они приезжают, составляете заявление. Потом по нему приходит участковый, если факт шума соседей в неположенное время вами и соседями подтверждается, составляет протокол об административном правонарушении и передает его в суд. Суд в течение 2-х недель рассматривает и штрафует соседей. Штраф от 3000 рублей. За повторные больше. Если вменяемые, быстро успокаиваются, если алкоголики, наркоманы, тут сложнее, с них приставам даже взыскивать уже нечего, пока в землю не лягут, будут всему подъезду мозг выносить.
1.03.2021 11:26
- гость -
Не работает, проверено. Обратился к участковому - он отказался принимать заявление, вызывай наряд полиции,
приходи со свиделем, очевидцем шума. Не принять заявление при наличии свидетеля не имеют права, грози жалобой в прокуратуру.
Пока соберу свидетелей, полицию, и всех кого необходимо уже и факта нарушения может не быть
1.03.2021 13:05
- гость -
А свидетелем кто может быть ? Квартира угловая, под нами бабка живет, глухая напрочь, ей вообще все пофигу, да и не у нее на голове скачут. Соседи сбоку есть одни, но т.к. их основные комнаты в стороне вообще, их вроде как и не достает. Жена будет являться свидетелем ? Больше некого.
Либо Вам повезло больше .либо Вы пишите ,как сторонний наблюдатель.... Сейчас четвертое заявление на рассмотрении комиссии при адм. Центрального района и не одно не направлялось в суд.
Не работает ни один законный способ, только по черному разбираться. Есть куча способов превратить ИХ жизнь в ад.
1.03.2021 13:13
- гость -
сомнительно что соседям не слышно, но у меня жена была свидетелем, заяву приняли.
Участковый потом приходил и к нам , и к соседям, и к виновнику шума.
Штраф там смешной, но их заставили неделю ходить на лекцию про права проживания в многоквартирных домах. Так что имею положительный опыт. Все видимо зависит от полицейских, поговорить с ними нужно по человечески.
Все видимо зависит от полицейских
Вы видели страшную новость, когда девушку полночи убивали и никто не приехал? а тут соседи...
1.03.2021 13:02
- гость -
Бред. Просто вызываете полицию. Они приезжают, составляете заявление
Они уже давно не ездят на такие вызовы, но сам факт вызова наряда регистрировать обязаны. Это дополнительный плюс в вашем деле.
1.03.2021 13:25
- гость -
сомнительно что соседям не слышно, но у меня жена была свидетелем, заяву приняли.
Участковый потом приходил и к нам , и к соседям, и к виновнику шума.
Штраф там смешной, но их заставили неделю ходить на лекцию про права проживания в многоквартирных домах. Так что имею положительный опыт. Все видимо зависит от полицейских, поговорить с ними нужно по человечески.
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Ничего себе. Мы несколько лет бились с ночным шумом. Квартира сдавалась студентам, у них гулянки по ночам. Крики, драки, удары мебели. Полиция много раз приезжала, всё своими глазами видела. Но кроме замечания пьяным телам, ничего сделать не могла.
Приезжают и приезжали все четыре раза , но толку от этого нет. У меня уже грешным делом заявление и объяснение готовое лежит , только дату написать . Это что бы ночью не карябать не сидеть.
поступает в полицию, а затем в административную комиссию
Или в суд?
надо методично добиваться своих прав
тогда будет результат
не просто 1 раз вызывать , а вызывать непрерывно 128 телефон, фиксировать звонки, потом писать жалобы на бездействие сотрудников
если не помогает, писать жалобы на бездействие прокуратуры, полиции.
в вышестоящие инстанции, пишите ларину, он все равно рассматривает и отписывает, сейчас все доступно в интернет приемную.
можно в администрацию городскю писать и депутату, который по вашему округу избирался.
всем дармоедам писать, пусть попотеют.
1.03.2021 13:50
- гость -
Мне тупо лень каждый день в час-два ночи этим заниматься. Я избавилась от арендаторов-соседей только ответкой но более сильной.
пишите ларину, он все равно рассматривает и отписывает, сейчас все доступно в интернет приемную.
можно в администрацию городскю писать
Причем здесь полиция и городская администрация? Полиция - федеральная служба. Тут и Ларин то не причем
Зачем составленный участковым протокол об административном правонарушении направляется в районную административную комиссию, если его рассматривает суд? Комиссия чем занимается? Одобряет протокол? Делает вид, что тоже участвует?