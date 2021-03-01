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Мэрия напомнила барнаульцам, как защитить себя от шумных соседей

, ИА "Амител"
В городской администрации объяснили алгоритм действий, если нарушается тишина в жилых домах
Фото: sueveriya.com

Фото: sueveriya.com

Огромное количество жалоб на нарушение покоя и тишины в отношении соседей ежегодно поступает в полицию, а затем в административную комиссию. Об этом сообщает пресс-центр мэрии. Так, за январь 2021 года только в Центральном районе города к ответственности привлекли 10 нарушителей.

В администрации Барнаула напомнили, что нужно делать в случае, если соседи шумят в неположенное время:

  • необходимо обратиться к участковому, чтобы он зафиксировал факт нарушения закона "О тишине";

  • в отделении полиции нужно взять справку о вызове стражей порядка;

  • получить в управляющей компании справку о проживающих в квартире нарушителя спокойствия и общественного порядка;

  • пригласить сотрудников Санэпиднадзора для того, чтобы они провели шумовую экспертизу (но процедура – платная);

  • подготовленные документы и записи передать в суд.

Подобные дела находятся в компетенции мировых судей. Как правило, решение по ним выносится в течение двух недель.

Напомним, что согласно закону Алтайского края за нарушение тишины грозит штраф: для физлиц – в размере от 500 до 3000 рублей; для должностных лиц – от 1000 до 10 000 рублей; для юрлиц – от 50 000 до 100 000 рублей.

Сам запрет на шум распространяется только на определенное время суток: в будние дни с 22 часов вечера до 8 часов утра, в выходные и официальные нерабочие дни с 22 часов вечера до 9 часов утра. Также в любой день с 13 часов до 15 часов нельзя делать ремонт и громко слушать музыку, громко петь или кричать в квартирах и подъездах жилых домов, общежитиях, а с 20 часов вечера до 9 часов утра делать ремонт в квартирах и общежитиях.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

1.03.2021 10:48
Дмитрий

Пять пунктов маеты, а толку...

1.03.2021 10:49
- гость -

Если ВСЕ эти пункты нужно соседу выполнить обязательно, то не так уж и дорого за это шоу заплатить, все го то 3 рубля, а сколько эмоций...ууу...

1.03.2021 10:52
Виктор

"пригласить сотрудников Санэпиднадзора для того, чтобы они провели шумовую экспертизу (но процедура – платная);"
Вы прикалываетесь?!
Как это возможно исполнить например ночью с пятницы на субботу?
Статья о том, что ваши проблемы - это ВАШИ проблемы и ждать помощи не стоит...
А вот если вы "принудите" соседа соблюдать закон, то вас скорее всего привлекут к ответ!
Примеров море!

1.03.2021 10:59
Виктору

Да Витя, подпишусь под каждым словом. У меня этот концерта продолжается уже более трех лет. Пачка ответов (отписок) . Пригласить санэпиднадзор (глупость неимоверная). Квартира на площадке сдается по часам. Крайний раз наркоманка с разбегу билась о соседские двери и бегала по подъезду. Полиция... , скорая ... все по списку , а толку ? Гражданка К. прикупила квартиру на непосильно нажитое и сдала ее в аренду талантливым деятелям, которые сдают ее по часам. Писал по кругу и в налоговую в том числе. А толку ?

1.03.2021 11:00
Гость

Всего навсего надо родителей научить детей укладывать спать в 21.00, а не бегать орать играть в футбол до 23.30, хоть зажалуйся ходи если они так привыкли то так и будет

1.03.2021 11:07
Гостю 11:00

Тут речь по большей части не о детях ...если бы дети , можно и потерпеть часок ,другой. Тут речь о взрослых , которые пьют,дерутся,орут до 6 утра

1.03.2021 11:09
- гость -

У меня за стеной личинка человука до часу ночи скачет, орёт, швыряет что-то в стену... родители совершенно не уделяют внимание воспитанию, прибухивают, орут матом...
Я вот думаю, не написать ли мне маляву в комиссию по делам неовершеннолетиних...?

1.03.2021 11:10
- гость -

на Алике вибродинамик 700 рэ, + колонку к ноуту+ треки "убейся сосед" = проучивает навсегда нарушать все законы тишины

1.03.2021 11:12
- гость -

И да про шумовую экспертизу, ни один суд ее НЕ ПРИНИМАЕТ, не теряйте время, дурацкие советы в статье.
Участковые? НЕТ, полиция? НЕТ. только бой.

1.03.2021 11:13
АБОРИГЕН

Закон № 95-ЗС «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Алтайского края»

1.03.2021 11:16
Аборигену

На нем только селёЧку порезать на законе этом

1.03.2021 11:23
От 10:59 продолжу

Всех со временем нашли и собственницу Наталью Вениаминовну и субарендаторов талантливых, квартир в Центральном районе у них не одна... Участковый руками развел дескать "будем поклёвывать" так выразился... Вот прибьют когда нибудь кого нибудь я эту пачку ОТПИСОК отнесу в Следственный комитет и допрошусь на вас господа полицейские. А там крайних быстро ищут (когда прикажут найти)

1.03.2021 11:24
- гость -

если бы дети , можно и потерпеть часок ,другой.

агаага... Приглашаю всех желающих в гости: в меню - бег, прыжки, ор, рев, драки 3х пацанов 2,5,6 лет от роду. с 22-00 до 3 часов ночи, дом панельный, соседи сверху НИКОГДА не делали ремонт 40 лет как

ну они же дети

1.03.2021 11:25
Митенька ржевский

На деле всё выглядит так: вы идёте к участковому, тот принимает заявление и на следующий день прётся опрашивать соседей и самого возмутителя спокойствия. Причём идёт мусорок как раз тогда, когда все на работе, в результате пишет отказ с формулировкой: "изложенные факты не подтвердились"- и ведь не врём, потому как никого он не опросил... а если всё-таки ему не повезло и соседи в один голос пожаловлись, он, установив факт, передаёт дело на административную комиссию, которая вызывает буйного соседа... хорошо, если он придёт, тогда ему выпишут штраф 300 рублей и отпустят с Богом... на второй раз штраф будет 310 рублей, на третий- 320.... но это маловероятно, потому что, как правило, но эти вызовы на админстративную коммиссию все кладут болт.
Вот так, знайте свои права, смерды!

1.03.2021 11:26
- гость -

Не работает, проверено. Обратился к участковому - он отказался принимать заявление, вызывай наряд полиции, если они оформят нарушение, то тогда начну принимать какие-то действия. Сверху заехала семейка колхозанов, пожилая тетка, молодая девка и ее личинка, до 2 ночи в выхи особенно бывает скачут, грохот, собака лает вместе с ними, дурдом полнейший. Пытались с ними поговорить, но бесполезно, быдло не понимает нормального языка, не будешь же бить морду теткам. И участковому вообще наплевать на это все, нет тела - не дела.

1.03.2021 11:32
- гость -

Это не работающий закон, просто отписулька, по себе знаю. Получилось добиться съезда соседей только шумовыми атаками, в основном звук капли, включенный на всю ночь сработал на ура.

1.03.2021 11:33
- гость -

Пока вы не пожалуйтесь что за стенкой обсуждают поход на несанкционированный митинг, оскорбляют власть, чувства верующих, готовят белые ленточки или там кружок любителей Навального - им ваши проблемы будут не интересны.)

1.03.2021 11:35
гость

Надо еще больше строить , еще выше, стены еще тоньше!!! Больше надо , еще высоток не хватает у нас! Строителей надо переключать на строительство дорог и развязок.

1.03.2021 11:54
- гость -

на Алике вибродинамик 700 рэ, + колонку к ноуту+ треки "убейся сосед" = проучивает навсегда нарушать все законы тишины

а чем виноваты будут соседи,которые тишину не нарушали?этот динамик полподъезда достанет

1.03.2021 11:56
- гость -


1.03.2021 11:54
- гость -
Проверенно, целеноправленно мучает только сверху, просто устанавливать нужно у окна.

1.03.2021 12:00
- гость -

Если шумят соседи-нужно перешуметь их

1.03.2021 12:00
гость

поступает в полицию, а затем в административную комиссию

подготовленные документы и записи передать в суд
__________________________________________________

Так в районную административную комиссию или в суд? Вы там в статье определитесь

1.03.2021 12:03
АБОРИГЕН

Пожалуйтесь в полицию что соседи устроили в своей квартире пьянку митинг и просматривают ютуб канал ФБК на максимальной громкости. Прискачут очень быстро.

1.03.2021 12:15
- гость -

этот динамик полподъезда достанет

а если всем подъездом скидывались?

1.03.2021 12:24
- гость -

Прискачут очень быстро.

записали....проверим

1.03.2021 12:53
Гость

Дети детям рознь, можно и потерпеть если детишки играют и бегают тихо как нормальные дети, а если дети неадекватные и истеричные, иногда гости днём приходят и мне их не слышно потому что соседние детки дубасят по стенам лопатками, мячами и вообще дом разносят

1.03.2021 13:02
- гость -

Бред. Просто вызываете полицию. Они приезжают, составляете заявление. Потом по нему приходит участковый, если факт шума соседей в неположенное время вами и соседями подтверждается, составляет протокол об административном правонарушении и передает его в суд. Суд в течение 2-х недель рассматривает и штрафует соседей. Штраф от 3000 рублей. За повторные больше. Если вменяемые, быстро успокаиваются, если алкоголики, наркоманы, тут сложнее, с них приставам даже взыскивать уже нечего, пока в землю не лягут, будут всему подъезду мозг выносить.

1.03.2021 13:05
- гость -

1.03.2021 11:26
- гость -
Не работает, проверено. Обратился к участковому - он отказался принимать заявление, вызывай наряд полиции,

приходи со свиделем, очевидцем шума. Не принять заявление при наличии свидетеля не имеют права, грози жалобой в прокуратуру.

1.03.2021 13:13
Гость

Пока соберу свидетелей, полицию, и всех кого необходимо уже и факта нарушения может не быть

1.03.2021 13:13
- гость -

1.03.2021 13:05
- гость -

А свидетелем кто может быть ? Квартира угловая, под нами бабка живет, глухая напрочь, ей вообще все пофигу, да и не у нее на голове скачут. Соседи сбоку есть одни, но т.к. их основные комнаты в стороне вообще, их вроде как и не достает. Жена будет являться свидетелем ? Больше некого.

1.03.2021 13:15
13:02

Либо Вам повезло больше .либо Вы пишите ,как сторонний наблюдатель.... Сейчас четвертое заявление на рассмотрении комиссии при адм. Центрального района и не одно не направлялось в суд.

1.03.2021 13:19
- гость -

Не работает ни один законный способ, только по черному разбираться. Есть куча способов превратить ИХ жизнь в ад.

1.03.2021 13:25
- гость -

1.03.2021 13:13
- гость -
сомнительно что соседям не слышно, но у меня жена была свидетелем, заяву приняли.
Участковый потом приходил и к нам , и к соседям, и к виновнику шума.
Штраф там смешной, но их заставили неделю ходить на лекцию про права проживания в многоквартирных домах. Так что имею положительный опыт. Все видимо зависит от полицейских, поговорить с ними нужно по человечески.

1.03.2021 13:28
- гость -

Все видимо зависит от полицейских

Вы видели страшную новость, когда девушку полночи убивали и никто не приехал? а тут соседи...

1.03.2021 13:29
- гость -

1.03.2021 13:02
- гость -
Бред. Просто вызываете полицию. Они приезжают, составляете заявление

Они уже давно не ездят на такие вызовы, но сам факт вызова наряда регистрировать обязаны. Это дополнительный плюс в вашем деле.

1.03.2021 13:34
- гость -

1.03.2021 13:25
- гость -

сомнительно что соседям не слышно, но у меня жена была свидетелем, заяву приняли.
Участковый потом приходил и к нам , и к соседям, и к виновнику шума.
Штраф там смешной, но их заставили неделю ходить на лекцию про права проживания в многоквартирных домах. Так что имею положительный опыт. Все видимо зависит от полицейских, поговорить с ними нужно по человечески.
--------------
Ничего себе. Мы несколько лет бились с ночным шумом. Квартира сдавалась студентам, у них гулянки по ночам. Крики, драки, удары мебели. Полиция много раз приезжала, всё своими глазами видела. Но кроме замечания пьяным телам, ничего сделать не могла.

1.03.2021 13:34
13:29

Приезжают и приезжали все четыре раза , но толку от этого нет. У меня уже грешным делом заявление и объяснение готовое лежит , только дату написать . Это что бы ночью не карябать не сидеть.

1.03.2021 13:42
гость

поступает в полицию, а затем в административную комиссию

Или в суд?

1.03.2021 13:50
- гость -

надо методично добиваться своих прав

тогда будет результат
не просто 1 раз вызывать , а вызывать непрерывно 128 телефон, фиксировать звонки, потом писать жалобы на бездействие сотрудников
если не помогает, писать жалобы на бездействие прокуратуры, полиции.
в вышестоящие инстанции, пишите ларину, он все равно рассматривает и отписывает, сейчас все доступно в интернет приемную.
можно в администрацию городскю писать и депутату, который по вашему округу избирался.
всем дармоедам писать, пусть попотеют.

1.03.2021 13:52
- гость -


1.03.2021 13:50
- гость -

Мне тупо лень каждый день в час-два ночи этим заниматься. Я избавилась от арендаторов-соседей только ответкой но более сильной.

1.03.2021 13:55
гость

пишите ларину, он все равно рассматривает и отписывает, сейчас все доступно в интернет приемную.
можно в администрацию городскю писать

Причем здесь полиция и городская администрация? Полиция - федеральная служба. Тут и Ларин то не причем

1.03.2021 13:59
гость

Зачем составленный участковым протокол об административном правонарушении направляется в районную административную комиссию, если его рассматривает суд? Комиссия чем занимается? Одобряет протокол? Делает вид, что тоже участвует?

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