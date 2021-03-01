Движение по федеральной трассе на Алтае возобновили после перерыва в пять часов

Движение транспортных средств полностью возобновили по федеральной трассе А-322 на территории Алтайского края, сообщила amic.ru пресс-секретарь ФКУ Упрдор "Алтай" Марина Яскова.

Ранее движение по участку автодороги между Поспелихой и Рубцовском прекратили из-за сложных погодных условий. Запрет на въезд действовал пять с половиной часов.

"На снегоочистке федеральных трасс региона задействовано 137 специализированных дорожных машин, – уточнили в ведомстве. – ФКУ Упрдор "Алтай" просит по возможности воздержаться от поездок, быть особенно внимательными на участках с работающей техникой".

Напомним, в регионе бушует метель. При сильных порывах ветра видимость может падать до нуля. В связи с этим остаются перекрытыми еще четыре участка автодорог.