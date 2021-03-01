В Барнауле завершат демонтаж новогоднего городка на Мало-Тобольской

Финальная часть работ по демонтажу праздничного оформления городка на улице Мало-Тобольской в Барнауле начинается в понедельник, 1 марта, и продлится несколько дней. Это связано с потеплением и делается для безопасности горожан, сообщает пресс-центр мэрии.
На барнаульском Арбате уберут иллюминацию и световые фигуры. Ранее на территории городка уже демонтировали ледяные барельефы и малые горки.
Напомним, новогодняя площадка на Мало-Тобольской открылась 20 декабря 2020 года. На ее создание потратили около 1 млн рублей. В этот раз в оформлении использовали световые композиции по мотивам сказки "Двенадцать месяцев".
Комментарии
для кого это потратили 1 млн?
там хоть1 человек пришел?
дык его не для людей делали а для распилу
1.03.2021 12:03
- гость -
Очередной недовольный. Если ты дома сидишь в дырявых трусах с бутылкой пива - это не значит, что и все такие как ты. Народу полно было. Особенно много с горок каталось, целыми семьями.
1.03.2021 12:29
- гость -
Доказательство есть? Кто, кому и сколько? Свечку держал?
даже не 1 мая еще
Прекрасное место для времяпрепровождения! Только бы деревьев побольше и парковку поменьше.
1.03.2021 12:42
Итальянец
Прекрасное место для времяпрепровождения!
Глухомань!