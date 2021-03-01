В Барнауле завершат демонтаж новогоднего городка на Мало-Тобольской

Финальная часть работ по демонтажу праздничного оформления городка на улице Мало-Тобольской в Барнауле начинается в понедельник, 1 марта, и продлится несколько дней. Это связано с потеплением и делается для безопасности горожан, сообщает пресс-центр мэрии.

На барнаульском Арбате уберут иллюминацию и световые фигуры. Ранее на территории городка уже демонтировали ледяные барельефы и малые горки.

Напомним, новогодняя площадка на Мало-Тобольской открылась 20 декабря 2020 года. На ее создание потратили около 1 млн рублей. В этот раз в оформлении использовали световые композиции по мотивам сказки "Двенадцать месяцев".