Участников шоу "Последний герой" наградили алтайской гречкой

Победителей испытания в очередном выпуске реалити-шоу "Последний герой" наградили алтайской гречкой. "Племя чемпионов" оказалось проворнее всех на своеобразной полосе препятствий и, помимо иммунитета на очередном голосовании, получило мешок крупы.
Напомним, первый сезон реалити-шоу "Последний герой" вышел в 2001 году на Первом канале. Ведущим проекта был Сергей Бодров – младший, а победителем стал 26-летний таможенник из Курска Сергей Одинцов. Он выиграл 3 млн рублей.
С марта 2019 года "Последний герой" выходит на телеканале ТВ-3. Ведущая проекта – актриса Яна Троянова. Сейчас идет девятый сезон реалити. Участники находятся на архипелаге Занзибар в Танзании и борются за главный приз – 5 млн рублей.
Комментарии
и что они теперь будут делать с этой гречкой? на коленях стоять на ней? очередное испытание?
Вчера смотрел шоу Маски. Вот ассоциация с голодными играми стойкая. Регионы в дистриктах выживают, а федеральный центр как в том фильме
что это за певец, которого трудно или не возможно узнать по голосу??? смешное шоу маски...умиляются что узнать не могут))) вот Пугачёву или Киркорова сразу узнаешь по голосу хоть как наряди...они индивидуальность и талант.... а что касается игрушек в Занзибаре-это так себе не испытания....вот в Рубцовск их на Тракторный завод восстанавливать вот это я бы посмотрел