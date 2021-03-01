Участников шоу "Последний герой" наградили алтайской гречкой

Победителей испытания в очередном выпуске реалити-шоу "Последний герой" наградили алтайской гречкой. "Племя чемпионов" оказалось проворнее всех на своеобразной полосе препятствий и, помимо иммунитета на очередном голосовании, получило мешок крупы.

Напомним, первый сезон реалити-шоу "Последний герой" вышел в 2001 году на Первом канале. Ведущим проекта был Сергей Бодров – младший, а победителем стал 26-летний таможенник из Курска Сергей Одинцов. Он выиграл 3 млн рублей.

С марта 2019 года "Последний герой" выходит на телеканале ТВ-3. Ведущая проекта – актриса Яна Троянова. Сейчас идет девятый сезон реалити. Участники находятся на архипелаге Занзибар в Танзании и борются за главный приз – 5 млн рублей.