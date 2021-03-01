Алтайскому краю подтвердили "стабильный" кредитный прогноз

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 26 февраля подтвердило кредитный рейтинг Алтайского края на уровне А+(RU), прогноз "Стабильный".

Согласно публикации агентства, кредитный рейтинг региона "обусловлен умеренно высокими показателями бюджетного профиля", низкой долговой нагрузкой и высоким уровнем ликвидности. Сдерживающее влияние оказывают невысокое экономическое развитие Алтайского края и высокая доля безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

Как отмечают в АКРА, за прошедший год в регионе снизился уровень долговой нагрузки с 1,8 до 1,5%, что обусловлено увеличением доходов в 2020 году. При этом в абсолютном выражении долг Алтайского края не изменился и остался на уровне 1,9 млрд рублей.

Напомним, что Алтайский край стал единственным субъектом Сибири, который в 2020 году перешел от дефицитного бюджета к профицитному. По итогам 2020-го регион вышел в плюс с показателем 5,3 млрд рублей после дефицита в 241 млн рублей в 2019 году.