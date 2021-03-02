Алтайский край оказался во второй половине рейтинга по доле просроченных кредитов

Алтайский край занял 47-е место из 85 по доле просроченных кредитов. Почти каждый двадцатый заемщик в субъекте (4,61%) по итогам 2020 года имел задолженность. При этом доля таких кредитов за год выросла на 0,2%.

Как сообщает РИА Новости, самые дисциплинированные заемщики живут в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Севастополе. Наибольшую долю просроченных кредитов выявили в Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.

В целом за 2020 год платежная дисциплина ухудшилась сразу в 70 из 85 регионов России.

Ранее стало известно, что Алтайский край поднялся в рейтинге субъектов РФ по уровню жизни. Регион занял 68-е место против 72-го годом ранее.