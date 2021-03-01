Педагоги из 17 регионов претендуют на работу в Алтайском крае

274 заявки поступило от желающих участвовать в программе "Земский учитель" на территории Алтайского края. Из них 69 уже одобрено.

В числе претендентов жители 17 регионов: республик Алтай, Тыва и Башкортостан, Камчатского, Пермского, Забайкальского, Краснодарского и Красноярского краев, Кемеровской, Томской, Новосибирской, Амурской, Кировской, Курганской, Свердловской, Оренбургской и Ярославской областей.

Участвовать в конкурсе на право получения единовременной выплаты могут педагоги в возрасте до 55 лет включительно со средним профессиональным или высшим образованием и отвечающие квалификационным требованиям. Обязательным условием для участников программы является дальнейшая работа в школе не менее пяти лет с учетом нагрузки не менее 18 часов.

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко уточнил, что для участников программы созданы все необходимые условия. В частности, им предоставили муниципальное, ведомственное или служебное жилье, а также обеспечили компенсацию арендной платы за наем. Восемь педагогов приобрели собственное жилье.

Ранее в региональном Минобрнауки утвердили список вакансий учителей, при замещении которых в 2021 году будут предоставлять единовременную выплату в размере 1 млн рублей по программе "Земский учитель". 47 муниципалитетов предоставили 164 вакансии.

Наиболее востребованными стали преподаватели иностранного языка, математики, русского языка и литературы.