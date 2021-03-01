Российским школьникам упростили выпускные экзамены

В России упростили процедуру прохождения итоговой аттестации школьников в текущем году из-за коронавирусной инфекции. Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правительства.

В этом году девятиклассники не будут сдавать учебные предметы по выбору. Аттестаты об основном общем образовании они смогут получить, пройдя государственную итоговую аттестацию (ГИА) только по двум обязательным предметам – русскому языку и математике.

Выпускникам 11-х классов придется сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) только в том случае, если они планируют поступать в вузы. Тем, кто не желает продолжать обучение в университетах, достаточно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике, для того чтобы получить аттестат.

Тем школьникам, которые все-таки планируют сдавать ЕГЭ, для получения аттестата достаточно результатов экзамена по русскому языку.

Для детей-инвалидов, оканчивающих 11-й класс, будут действовать схожие правила. Для получения аттестата учащиеся будут сдавать обязательный экзамен по русскому языку в форме ГВЭ или ЕГЭ по их выбору.