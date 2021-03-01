Барнаульцы заметили полицейский УАЗ, который тянул фуру в гору

Очевидцы сняли на видео, как барнаульские полицейские пришли на помощь водителю фуры, которая из-за сложных дорожных условий не смогла подняться в горку. Кадры выложили в Telegram-канале "В курсе 22".

В ролике видно, как полицейский УАЗ пытается вытянуть большегруз.

"Полиция на Красноармейском делает добрые дела: тянет фуру, которая встала", – говорит на видео его автор.

Напомним, 1 марта в Алтайском крае бушуют метели. По словам начальника управления ГОЧС города Владимира Драчева, в Барнауле за сутки может выпасть около 75% от месячной нормы осадков.

Краевая Госавтоинспекция обратилась к населению с призывом по возможности отказаться от загородных поездок.