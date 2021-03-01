Стали известны все обладатели "Золотого глобуса"

В США состоялась 78-я церемония вручения кинопремии "Золотой глобус". Основной приз за "Лучший драматический фильм" получила картина Хлои Чжао "Земля кочевников", которая рассказывает об американке, которая стала безработной из-за кризиса и вынуждена скитаться по стране.

За работу над картиной Хлои Чжао также получила отдельную награду в номинации "Лучшая режиссура".

Также "Золотой глобус" получили:

лучшая актриса драматического фильма – Андра Дэй, сыгравшая в "Соединенные Штаты против Билли Холидей";

лучший комедийный фильм – "Борат-2" Джейсона Уолинера;

лучший актер комедии – Саша Барон Коэн, сыгравший в фильме "Борат-2".

лучшая актриса комедии – Розамунд Пайк за картину "Аферистка";

лучший фильм на иностранном языке – "Минари" Ли Айзека Чуна;

лучший полнометражный анимационный фильм – "Душа";

Лучший актер второго плана – Дэниел Калуя ("Иуда и черный мессия");

Лучшая актриса второго плана – Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды").

Также награды за лучшую драматическую роль посмертно удостоился актер Чедвик Боузман, который сыграл в "Ма Рейни: Мать блюза". Среди сериалов награду за лучший драматический сериал получила "Корона" от Netflix, а "лучший мини-сериал или телефильм" – "Ход королевы".

Напомним, что "Золотой глобус" – американская премия, которая присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы. Награды выдаются как за кинофильмы, так и за телевизионные работы, а победители в основных номинациях ежегодно определяются с помощью голосования, которое проводится среди сотни иностранных журналистов.