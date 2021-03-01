Экс-участницу группы Little Big нашли мертвой

Бывшую участницу популярной российской группы Little Big Анну Кастельянос обнаружили мертвой в собственной квартире, сообщает "Mash на Мойке" в социальной сети "ВКонтакте".

По информации инсайдера, тело певицы нашли волонтеры. Незадолго до смерти она жаловалась на сильные боли в спине и почти не вставала, утверждает источник.

Отметим, что творческая деятельность Анны Кастельянос не ограничивалась созданием музыки. Она также снималась в кино и проводила мероприятия.

Ранее умерла заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова. Она скончалась в Москве на 75-м году жизни. Наибольшую популярность актриса получила после выхода 12-серийного фильма "Семнадцать мгновений весны" в 1973 году, в котором она сыграла роль радистки Кэт.