Россиянки рассказали, какие подарки хотят получить на 8 Марта

В Международный женский день россиянки получат от мужчин украшения, косметику, а также подарочные сертификаты. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провел сервис объявлений "Авито".
"Большинство женщин (38%) рассказали, что хотели бы получить на 8 Марта ювелирные украшения, еще 30% желают, чтобы им подарили косметику или парфюмерию. Около 27% участниц опроса предпочитают делать покупки в любимых магазинах сами, поэтому хотят, чтобы им подарили сертификат", – говорится в релизе.
В свою очередь, большинство мужчин (44%) планируют подарить женщинам косметику и парфюмерию, 28% – сертификат в любимый магазин, а еще 27% – ювелирные украшения.
По данным компании, в 2021 году в предпраздничный период спрос на подарочные сертификаты вырос на четверть, а на ювелирные украшения – на 52%.
Добавим, некоторые женщины в Международный женский день хотят получить в подарок поездку за город (17%), путевку (15%) или интересную книгу (10%), отмечает сервис.
В "Авито" посчитали, что 71% мужчин планируют потратить на подарок до 5 тыс. рублей. Еще 15% участников опроса отводят на это сумму от 5 до 10 тыс. рублей, а 6% намерены потратить более 10 тыс. рублей.
Комментарии
портмоне
что можно купить за 5 к в ювелирном?
тем более сейчас это фигня а не золото
Трусы!
Я хочу миксер. Какая-то я не стандартная женщина
день тишины, дивана, сериала, сутки не трогайте, можно еще тортик с какава))))
1.03.2021 16:10
- гость -
Я хочу миксер. Какая-то я не стандартная женщина
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Нормальная вы женщина. Мне вот тоже не нужны ни ювелирные украшения, ни парфюмерия, ни косметика. Всё, что нужно, покупаю себе сама, когда мне нужно, а не на 8 марта. Сейчас вот ничего не нужно, всё есть. Мужу сказала, что просто закажем обед на дом, чтобы не готовить на праздник. Да и отметим. У него тоже праздник должен быть, он один мужчина в семье на всех нас, всех нас терпит, любит.
а я люблю готовить
и все будет для меня, тк я единственная женщина в дома, даже кот мужчина