Россиянки рассказали, какие подарки хотят получить на 8 Марта

В Международный женский день россиянки получат от мужчин украшения, косметику, а также подарочные сертификаты. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провел сервис объявлений "Авито".

"Большинство женщин (38%) рассказали, что хотели бы получить на 8 Марта ювелирные украшения, еще 30% желают, чтобы им подарили косметику или парфюмерию. Около 27% участниц опроса предпочитают делать покупки в любимых магазинах сами, поэтому хотят, чтобы им подарили сертификат", – говорится в релизе.

В свою очередь, большинство мужчин (44%) планируют подарить женщинам косметику и парфюмерию, 28% – сертификат в любимый магазин, а еще 27% – ювелирные украшения.

По данным компании, в 2021 году в предпраздничный период спрос на подарочные сертификаты вырос на четверть, а на ювелирные украшения – на 52%.

Добавим, некоторые женщины в Международный женский день хотят получить в подарок поездку за город (17%), путевку (15%) или интересную книгу (10%), отмечает сервис.

В "Авито" посчитали, что 71% мужчин планируют потратить на подарок до 5 тыс. рублей. Еще 15% участников опроса отводят на это сумму от 5 до 10 тыс. рублей, а 6% намерены потратить более 10 тыс. рублей.