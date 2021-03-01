В России зафиксировали самую низкую суточную смертность от ковида в 2021 году

За минувшие сутки в России выявили 11 571 новый случай коронавируса. Общее число заразившихся за время пандемии в стране достигло 4 257 650 человек, сообщает федеральный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Первое место по суточному приросту занимает Москва (+2097), второе – Санкт-Петербург (+943), третье – Московская область (+629). Алтайский край, в котором на 1 марта подтвердили 133 новых случая заражения, находится на 22-й строчке.

Из больниц выписали еще 11 277 человек, общее число выздоровевших достигло 3 823 074.

С подтвержденным коронавирусом за сутки скончались 333 пациента. Это самый низкий показатель в 2021 году. Всего за время пандемии зарегистрировано 86 455 летальных исходов.