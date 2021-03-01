В Крыму рассказали о том, как Петр Порошенко обманул таксиста

Экс-президент Украины Петр Порошенко во время последнего визита на полуостров в феврале 2014 года обманул местного таксиста. Об этом рассказал сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец.

Тогда Порошенко прилетел в Симферополь, чтобы провести переговоры с местным парламентом, но крымчане не пустили президента в здание. Порошенко был вынужден спасаться бегством на такси, которое оказалось поблизости, сообщает РИА Новости.

По словам Чегринца, экс-президент так и не заплатил таксисту за восстановление поврежденной машины.

"Это характеризует его как человека, не стоит обращать внимание на заявления подобного политического проходимца", – отметил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма.

Ранее Порошенко выразил сочувствие крымчанам. Бывший украинский лидер заявил, что российские власти обманули их и никакого поднятия уровня жизни, наплыва туристов и "манны небесной" жителям не обеспечили.