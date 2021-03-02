Подарок для милой: подборка оригинальных и полезных гаджетов к 8 Марта

С первого дня весны мужчины начинают думать, что подарить своим близким на Международный женский день. Часто выбор презента заводит их в тупик. Многие совершают ошибку и покупают очередную сковородку или тостер, когда дамы, наоборот, ждут более романтичных и оригинальных подарков. Чтобы облегчить выбор, в магазинах "Телефоника" составили подборку популярных гаджетов, которые точно понравятся их обладательнице и будут радовать ее намного дольше, чем букет цветов.

Умные часы

Это и врач, и фитнес-тренер, и мини-смартфон на запястье. Часы следят за состоянием пульса, сна, уровнем кислорода и даже расходом калорий: подскажут, можно ли съесть еще один кусочек торта. На экране часов удобно просматривать уведомления, когда телефон не под рукой. А еще ко многим часам есть огромный выбор сменных ремешков, и можно подобрать дизайн под любой гардероб.

Недавно вышедшие Xiaomi Mi Watch Lite уже стали одной из самых популярных моделей. Часы выполнены в классическом стиле. Ремешки приятных оттенков удобные и гипоаллергенные. Часы смотрятся очень элегантно, и, кроме того, они настолько легкие, что не ощущаются на руке.

Есть также версия с более расширенным функционалом и увеличенным временем работы – Xiaomi Mi Watch.

Еще одна нашумевшая новинка – Realme Watch S. Они выполнены в спортивном стиле и обладают дополнительной защитой от воды. Отлично подойдут для активных девушек, ведущих здоровый образ жизни.

На сайте "Телефоники" представлен огромный выбор умных часов – вы обязательно подберете то, что нужно именно вам.

Наушники

Наушники – аксессуар, который пригодится всем. Особенно если это новые Realme RMA210 Buds Air Pro с активным шумоподавлением, быстрым подключением, инновационными динамиками для высокого качества звука и защитой от воды – отлично подойдут для занятий спортом.

Совсем недавно на сайте появилась возможность приобрести наушники фирмы Haylou. Они стали известны благодаря сотрудничеству с компанией Xiaomi. Гаджет отличается высоким качеством звука (как на CD), шумоподавлением и качественным соединением – даже в требовательных играх. Легко управляется движениями.

Планшет

Планшет – полезный девайс, особенно для тех, чья работа не привязана к одной точке. С этим легким и мобильным устройством вы остаетесь на связи, где бы вы ни находились. Кстати, на планшет Huawei Mediapad T10S сейчас действует приятная скидка.

Робот-пылесос

Для хозяйственных дам отличным вариантом будет робот-пылесос. Такой помощник освободит время и возьмет на себя ежедневную рутину, которая отнимает огромное количество сил. Гаджет просто незаменим в домах, где есть домашние животные.

Присмотритесь к Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop. Пылесос справится с любым типом загрязнения: есть и влажная, и сухая уборка. Благодаря голосовому управлению и тонкому корпусу ни одна труднодоступная точка не останется грязной.

Красота и здоровье

Если девушка тщательно следит за своим внешним видом, можете подарить ей электрическую зубную щетку или ирригатор. Это действительно полезный подарок: качественное очищение полости рта – залог здоровья зубов.

Также хорошим подарком для каждой девушки станут умные весы. Они помогают следить за состоянием своего здоровья, измеряя не только вес, но и индекс массы тела, содержание жидкости в организме, массу жира и мышц, базальный метаболизм. Так, новые весы Realme RMH2011 Scale отслеживают 16 показателей организма и могут даже измерять пульс. Девушки, которые регулярно занимаются спортом, будут очень благодарны такому полезному устройству, помогающему контролировать прогресс.

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