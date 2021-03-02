Эксперты назвали главные ошибки при покупке автомобиля у дилера

В интернете часто можно встретить истории о проблемных сделках по покупке нового автомобиля, а также жалобы на "ловушки" дилерских центров. В этой связи эксперты издания "АвтоВзгляд" составили рейтинг основных ошибок, которые совершают россияне при приобретении авто.

Зачастую водители при покупке машины прибегают к услугам "серых" дилеров, которые могут навязать высокие ставки по кредитам, изменить сроки выдачи машины, а также продать неисправную модель. Поэтому необходимо обращаться только в официальные автосалоны, так как "серых" дистрибьюторов намного сложнее привлечь к ответственности в случае проблем с купленным авто.

Кроме того, специалисты не советуют покупать машину из имеющихся в наличии у дилера, так как существует риск переплатить за ненужные опции. Чтобы избежать подобного, лучше оформить заказ на транспортное средство с собственной конфигурацией.

Также стоит тщательно изучать все документы. "Хотя все понимают важность внимательного прочтения договора купли-продажи перед подписанием, многие изучают бумаги одним глазом, пропуская такие важные вещи, как пункт об итоговой стоимости машины, ответственности дилера и сроках передачи авто. А ведь именно с помощью этого документа в случае чего дилера можно привлечь к ответственности в судебном порядке", – отмечает издание.

Еще одна вещь, о которой не стоит забывать российским автолюбителям, – возможность торга. При этом чем дороже машина и чем "богаче" ее комплектация, тем большую скидку можно получить.

Последнее, о чем напоминают специалисты, – это осмотр автомобиля на наличие повреждений и несоответствие заказу перед покупкой. Решить проблему с выявленными недочетами значительно легче до того, как подписан акт приема-передачи. Помимо этого, стоит убедиться, что дилер передал полный комплект документов и два комплекта ключей от автомобиля.