Елизавета Туктамышева показала горячее фото топлес с мороженым

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева порадовала поклонников откровенными снимками, где спортсменка предстала топлес. Фотографии опубликованы на ее странице в Instagram.
Она надела ролики и солнцезащитные очки, но при этом "забыла" натянуть бикини. Девушка расположилась у холодильника с мороженым, которое, возможно, призвано охладить пыл мужской половины подписчиков.
"Они поставили меня на коньки, а я опустила их на землю", – гласит единственная подпись к фото.
Напомним, ранее популярная российская тиктокерша Дина Саева опубликовала на своей странице в Instagram фото в обнаженном виде. Снимок, на котором девушка прикрывает грудь руками, а также провокационная подпись к нему разгневали мусульман.
Комментарии
ну ничо такая
Да ну....
Хорошая фигура, совести только нет- оголяется тут.
Хорошая девчёнка, и катается красиво и выглядит огонь.
Жена плохая будет. Нафиг нужна такая жена которую миллионы мужиков со всех сторон разглядывали.
Почему решили, что холодос с мороженым?
24 года - только лицедействовать...
Сейчас телом потаргует, да в депутаты от ЕдРа, там такие в цене....
Титехи свои, уже хорошо
Хороша Лиза!!! Просто огонь!