Елизавета Туктамышева показала горячее фото топлес с мороженым

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева порадовала поклонников откровенными снимками, где спортсменка предстала топлес. Фотографии опубликованы на ее странице в Instagram.

Она надела ролики и солнцезащитные очки, но при этом "забыла" натянуть бикини. Девушка расположилась у холодильника с мороженым, которое, возможно, призвано охладить пыл мужской половины подписчиков.

"Они поставили меня на коньки, а я опустила их на землю", – гласит единственная подпись к фото.

Напомним, ранее популярная российская тиктокерша Дина Саева опубликовала на своей странице в Instagram фото в обнаженном виде. Снимок, на котором девушка прикрывает грудь руками, а также провокационная подпись к нему разгневали мусульман.