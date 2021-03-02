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Раскрыты новые подробности об iPhone 13

, ИА "Амител"
В будущем компания откажется от "челки" с фронтальной камерой

Стали известны новые подробности об iPhone 13. По словам аналитика TF International Securities Мина Чин Куо, размер устройства не изменится, однако сам девайс станет тяжелее.

Как передает телеканал CNBC, iPhone 13 также получит улучшенные камеры, 5G модемы и более крупную батарею. Площадь экрана сделают больше за счет уменьшения области с системой камер.

Куо предположил, что после 2021 года компания откажется от "челки" с фронтальной камерой и будет использовать небольшое отверстие. В качестве доказательств он обратил внимание на аналогичный опыт у Samsung. При этом модели с датчиком отпечатков пальцев под дисплеем и без темной области вверху экрана появятся не раньше 2023 года.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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