Трамвайное движение остановили в Бийске из-за снежных заносов

Трамвайное движение в Бийске оказалось приостановлено 2 марта из-за снежных заносов. Согласно сообщению администрации города, с полуночи до 6 утра 2 марта на линиях была отключена подача электроэнергии из-за обильных снегопадов.

Как сообщает "Бийский рабочий", "Бийскгортранс" не смог очистить пути, а потому было принято решение остановить движение трамваев до их полной расчистки. В пресс-центре мэрии подчеркнули, что снегоуборочная техника работала всю ночь.

Напомним, что вчера с аналогичной проблемой столкнулись и в Барнауле. Метель, обрушившаяся 1 марта на город, ненадолго заблокировала движение трамваев по Змеиногорскому тракту. Электротранспорту пришлось простаивать, пока спецтехника МУП "Горэлектротранс" расчищала занесенные снегом пути.