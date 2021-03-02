Навигатор деловых связей. У социального бизнеса Алтая появился свой интернет-портал

Центр "Мой бизнес" представил интернет-портал "Навигатор социальных предприятий Алтайского края". Сайт будет полезен социальным предпринимателям, инвесторам и бизнес-менторам, а также тем, кто ищет деловых партнеров.

"С помощью портала мы хотим рассказать, что такое социальное предпринимательство на конкретных примерах, помочь предпринимателям расширить деловые связи и инициировать новые партнерские проекты. Здесь можно найти перспективный объект для вложений или поделиться знаниями и опытом. Все актуальные предложения и события будем публиковать в разделе "Новости", – рассказала Ольга Власова, руководитель ЦИСС.

На портале будут размещать всю необходимую информацию о социальных предпринимателях края, их деятельности, партнерских проектах, инвестиционных потребностях. Также на сайте можно узнать об особенностях социально направленного бизнеса, его критериях и мерах государственной поддержки, которую можно получить в регионе.

Сервис разработан в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Разработчики позаботились о его простоте и удобстве. Портал наполняют информацией в режиме RealTime (то есть в реальном времени), поэтому вы можете в любой момент присоединиться к данному проекту.

Центр "Мой бизнес"

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