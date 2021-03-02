Барнаул вошел в пятерку самых аварийных городов страны

Барнаул оказался в числе пяти самых аварийных городов России за 2020 год. Кроме него, в списке, составленном страховой компанией "Согласие", оказались еще две сибирские столицы – Томск и Красноярск.
Как пишет "АСТВ.РУ", эксперты организации рассчитали частоту понесенных убытков, разделив число убытков на общее количество страховых полисов. В результате первое место среди городов России со значением почти 53% занял Южно-Сахалинск. Вторую и третью строчки поделили Псков и Томск почти с одинаковыми показателями (49%). Четвертое место занял Красноярск (45,8%), а пятое – Барнаул (45,5%).
При этом в лидеры списка не вошли ни Москва, ни Санкт-Петербург. Эксперты объяснили подобную тенденцию коронавирусными ограничениями, которые сильнее всего повлияли на загруженность улиц в крупнейших мегаполисах страны.
Напомним, что на ноябрь 2020 года Алтайский край занимал 36-е место по стране по количеству ДТП с пострадавшими. Всего за девять месяцев прошлого года в регионе произошло 207 аварий с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей.
Комментарии
кто то просто пилит убытки у страховщиков.
серые схемы.
Барнаул во всём негативном - лидер, а во всех хороших номинациях - аутсайдер.
2.03.2021 11:27
- гость -
кто то просто пилит убытки у страховщиков.
серые схемы.
Или деньги на безопасные дороги.
суть статьи: страховая фирма Согласие опубликовала список городов, в которых она несет наибольшие убытки, выплачивая застрахованным клиентам за полученные от ДТП убытки.
причем тут организация дорожного движения и пр.?