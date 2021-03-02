Жительница Алтайского края лишилась 26 тыс. рублей в поисках любви

42-летняя инженер из Бийска познакомилась с понравившимся ей мужчиной на специализированном сайте и оказалась обманутой. Женщина обратилась в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В переписке избранник попросил горожанку забрать посылку. Он рассказал, что в ней будет крупная сумма денег, за которой он придет чуть позже.

"Очарованная мужчиной бийчанка согласилась оказать ему услугу и даже перевела на указанный им банковский счет "налог" за доставку. Однако ни бандероли, ни воздыхателя, ни потраченных 25 800 рублей женщина так и не увидела", – рассказали в полиции.

Правоохранители возбудили уголовное дело.