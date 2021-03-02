Жительница Алтайского края лишилась 26 тыс. рублей в поисках любви

42-летняя инженер из Бийска познакомилась с понравившимся ей мужчиной на специализированном сайте и оказалась обманутой. Женщина обратилась в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
В переписке избранник попросил горожанку забрать посылку. Он рассказал, что в ней будет крупная сумма денег, за которой он придет чуть позже.
"Очарованная мужчиной бийчанка согласилась оказать ему услугу и даже перевела на указанный им банковский счет "налог" за доставку. Однако ни бандероли, ни воздыхателя, ни потраченных 25 800 рублей женщина так и не увидела", – рассказали в полиции.
Правоохранители возбудили уголовное дело.
Комментарии
забрать посылку... в ней будет крупная сумма денег
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Нужно совсем мозгов не иметь чтобы под такое подписаться.
А мусара за чей счёт лохушкина любимого будут искать ?
Кто сейчас деньги посылками - то пересылает? Тетенька ку-ку!
Ни разу не видела, но любоффь... 42 года, совсем ку ку.
Кто сейчас деньги посылками - то пересылает?
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Жулики всякие, коррупционеры, воры.
Знаю реальную историю в Барнауле, когда одной даме пообещали привезти из-за границы чемодан денег. Но там была не любовь, а какой - то, якобы, выигрыш. Но надо было ей оплатить дорогу курьера от Америки до Барнаула. Дама стала собирать деньги - и на работе, и у родственников, и кредит взяла.... А курьер все не ехал и не ехал.... То его где-то на границах задерживали, то еще что-то. Но, главное - надо было высылать и высылать деньги ему на встречу. Продолжалось это долго. Дама задолжала всем банкам и половине города людям. Чемодан так и не приехал.
2.03.2021 14:00
Гость
Наверное, курьер себе забрал этот чемодан.
Каждого лоха можно обмануть. Главное определить на что у него глаза горят. Например, один лох не поведется на сайте знакомств, зато поведется на покупку японской аукционной машины, так как он грезит японским автопромом, другой разведется с фишкой ни китайские царские монеты - так как глаза горят на антиквариат и т д
Истинные нумизматы никогда не попадутся на фальшивые китайские царские монеты